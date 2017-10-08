亞錦賽》關鍵誤判、3失誤要命 台灣隊不敵日本無緣金盃

台灣隊沒留下金盃。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕亞錦賽冠軍賽，台灣隊連兩天強碰日本隊，先發呂彥青前4局無失分，但第5局遇到亂流，包含二壘審誤判、遭對手開轟，以及中外野手戴如量發生失誤，終場台灣隊以1：6不敵日本隊，無緣金盃。

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前4局兩隊皆沒得分，第5局日本隊發動攻勢，代打若林晃弘獲保送、之後靠犧牲觸擊上到二壘，呂彥青牽制二壘，但二壘審判安全回壘，但電視重播顯示遭到觸殺，台灣隊抗議未成，接著田中俊大敲出帶有1分打點的安打，之後發動盜壘，台灣隊捕手黃佳瑋發生暴傳，讓跑者上到三壘。呂彥青此時又發生暴投掉分，接著被北村祥治敲出陽春砲，藤岡裕大敲出二壘安打，讓呂彥青僅投4.2局就退場。

台灣隊之後換上吳昇峰接替投球，日本隊2出局攻占一、二壘，菅野剛士擊出中、右外野飛球，台灣隊中外野手戴如量發生接球失誤，讓日本隊多添2分。日本隊第5局就得到5分。

6局上台灣隊靠林瀚的二壘安打追回1分，但下個半局日本隊又有攻勢，若林晃弘敲出安打，他發動盜壘，黃佳瑋發生暴傳，讓若林晃弘上到三壘，山內佑規擊出高飛犧牲打，日本隊再添分。

台灣隊之後無法突破日本隊投手，全場出現3次雙殺，終場以5分之差輸球，無法在自家留下冠軍。

戴如量失誤。（記者林正堃攝）

呂彥青。（記者林正堃攝）

北村祥治敲出陽春砲。（記者林正堃攝）

田嶋大樹。（記者林正堃攝）

台灣隊沒留下金盃。（記者林正堃攝）

台灣隊沒留下金盃。（記者林正堃攝）