NBA》柯瑞太狂！豪取40分 勇士創紀錄力克灰狼

柯瑞（左）中國上海賽超狂，攻下40分。（取自NBA推特）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕衛冕軍勇士隊在中國上海賽再度面對灰狼，上半場一度居雙位數落後，柯瑞回神，單場飆進6個三分彈，豪取40分，讓上海球迷大飽眼福，勇士隊終場以142：110輕取對手，勇士也寫下NBA中國賽賽史單場最高得分紀錄。

勇士隊首節氣勢略微低迷，次節一度有10分落後，柯瑞用招牌「三分秀」，讓全隊士氣大振，他一次抄球成功，返回進攻，他不選擇切入，反而是在三分線附近拔起來投，完美拋物線破網，這樣瘋狂行徑讓全場球迷沸騰。

柯瑞投順了，此役狂轟40分。（取自NBA推特）

柯瑞彷彿打開進攻開關，搭配浪花弟K.湯普森，兩人攜手在上海演出拿手的三分秀，下半場就把灰狼狠狠耍開，柯瑞繳出40分、8助攻與6籃板的成績單，K.湯普森28分，杜蘭特挹注22分。

勇士隊賽前休息室則迎來一位貴賓，日前於北京參加中國網球賽的「瑞士特快車」費德爾，今天現身上海，賽前特地來幫勇士隊加油、打氣。