NBA》柯瑞太狂！豪取40分 勇士創紀錄力克灰狼

柯瑞(左)中國上海賽超狂,攻下40分。(取自NBA推特)

〔記者卓佳萍/綜合報導〕衛冕軍勇士隊在中國上海賽再度面對灰狼,上半場一度居雙位數落後,柯瑞回神,單場飆進6個三分彈,豪取40分,讓上海球迷大飽眼福,勇士隊終場以142:110輕取對手,勇士也寫下NBA中國賽賽史單場最高得分紀錄。

勇士隊首節氣勢略微低迷,次節一度有10分落後,柯瑞用招牌「三分秀」,讓全隊士氣大振,他一次抄球成功,返回進攻,他不選擇切入,反而是在三分線附近拔起來投,完美拋物線破網,這樣瘋狂行徑讓全場球迷沸騰。

柯瑞投順了,此役狂轟40分。(取自NBA推特)

柯瑞彷彿打開進攻開關,搭配浪花弟K.湯普森,兩人攜手在上海演出拿手的三分秀,下半場就把灰狼狠狠耍開,柯瑞繳出40分、8助攻與6籃板的成績單,K.湯普森28分,杜蘭特挹注22分。

勇士隊賽前休息室則迎來一位貴賓,日前於北京參加中國網球賽的「瑞士特快車」費德爾,今天現身上海,賽前特地來幫勇士隊加油、打氣。

