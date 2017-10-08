LOL世界賽》踩過C組死亡之組 中國RNG三連勝獨占鰲頭

[1]C組戰績呈現RNG以三連勝居首、SSG兩勝一敗、G2則是一勝兩敗，而FB今日惜敗後以三連敗墊底。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽8日進入小組賽第一輪最後的C組賽程，兩場對戰都打得十分緊繃，首場FB對上SSG比賽，FB從開局落後到中期一度吃下雙龍取得主導優勢，卻在最後一波巴龍會戰被SSG滅團而讓對手收下勝利；第二場則是RNG對上G2的中歐之戰，雙方前中期都不斷農兵拚發育，最終還是由RNG技高一籌取得勝利，最終C組戰績呈現RNG以三連勝居首、SSG兩勝一敗、G2則是一勝兩敗，而FB今日惜敗後以三連敗墊底。

[2]首場由FB對上SSG，前者選出科加斯（Thaldrin）、史瓦妮（Crash）、艾克（Frozen）、剎雅（Padden）與珍娜（Japone）；後者則是特朗德（CuVee）、伊澤瑞爾（Haru）、星朵拉（Crown）、崔絲塔娜（Ruler）與露露（CoreJJ）。（取自Twitch）

儘管開局科加斯（Thaldrin）不到10分鐘就被三度GANK，但還是成功挺住發育起來，在小波衝突中FB更是取得些微優勢，面對特朗德（CuVee）分推，FB也以艾克（Frozen）在對角線同採分推比拚，直到27分鐘雙方開始爭奪巴龍，相互嘗試了一次後都被對方逼退，就在SSG選擇轉頭拿下火龍時，FB趁勢搶下巴龍還安穩撤退，也讓FB在比賽中期漸漸取得優勢。

而在36分鐘的中路會戰中，FB順利收下星朵拉（Crown）人頭後順利吃下遠古巨龍，1分鐘後FB又取得第二條巴龍，想趁勢進攻對方高地，但還是被SSG守成，雙方戰況仍然膠著，直到46分鐘第三條巴龍現蹤後，SSG成功靠著對方的視野盲區蹲點打出一波ACE，最終還是在47分鐘逆轉獲勝。

[3]第二場由RNG對上G2，前者選出茂凱（Letme）、史瓦妮（Mlxg）、傑西（Xiaohu）、圖奇（Uzi）與珍娜（Ming）；G2則是吶兒（Expect）、雷克薩（Trick）、雷茲（Perkz）、崔絲塔娜（Zven）與露露（mithy）。（取自Twitch）

開局不久G2上路策劃一波三人塔殺，對方茂凱（Letme）成功撐住換掉對方一顆人頭，同時間史瓦妮（Mlxg）下路蹲點在對方下路雙人組防備下無功而返，而首塔、首龍均由G2收下，並靠著較優的轉線攻勢橫掃地圖物件，並採取41分推牽制RNG成員，儘管RNG在人頭數有優勢，但營運仍由G2更勝一層。

中期雙方均進入互農期鮮少碰撞，33分鐘G2想靠著雷茲（Perkz）傳送開戰，但露露（mithy）卻被藏匿的圖奇（Uzi）秒殺，反讓RNG打出一波1換4攻勢，但35分鐘G2也趁勢偷下巴龍，打出1換3後順利吃下遠古巨龍，比賽進入大後期雙方不斷互換優勢，直到43分鐘終於分出勝負，第二條巴龍現蹤後G2面臨兵線壓力只得搶殺，卻被RNG跟上打出一波0換4攻勢，終於在44分鐘推倒G2主堡拿下勝利。