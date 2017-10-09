MLB》德弗斯主場炸裂太空人 紅襪G3大勝延續第四戰

紅襪主場逆轉贏球，系列賽續闖第四戰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕瀕臨淘汰的紅襪今回主場背水一戰，20歲大物三壘手德弗斯（Rafael Devers）和布雷德利（Jackie Bradley Jr.）接力開轟合掃6分，H.拉米瑞茲（Hanley Ramirez）單場4支4包辦3打點，賽揚牛棚普萊斯（David Price）中繼4局無失分，助紅襪以10：3大勝太空人，美聯分區系列賽扳回1：2延續生機。

氣勢如虹的太空人連三場都在首局率先搶分，瑞迪克（Josh Reddick）敲安打回第一分，柯瑞亞（Carlos Correa）連兩戰開轟助太空人取得3：0領先。但紅襪這回拒絕投降，右外野手貝茲（Mookie Betts）在2局上追到牆邊沒收瑞迪克可能的三分砲，賣力表現成功帶動紅襪士氣。

2局下里昂（Sandy Leon）敲安打回紅襪第一分，3局下紅襪開局連吞2K後火力升溫，連掃兩安先拿1分將太空人先發皮考克（Brad Peacock）打退場，李瑞安諾（Francisco Liriano）登板接手仍壓不住紅襪猛攻，20歲菜鳥德弗斯一棒將球扛上中右外野看台，驚天2分彈助紅襪以4：3取得本次系列賽首度超前。

雙方先發今天都投不滿3局雙雙退場，但紅襪牛棚有賽揚強投強力把關，前役中繼2.2局無失分的普萊斯於4局上登板接管比賽，主投4局飆4K無失分一夫當關，反觀太空人動用4名牛棚人人失分，紅襪在7局下連敲4安猛打八人次，布雷德利擊出右外野三分彈助紅襪取得10：3大幅領先，太空人8、9局無攻而返，本次季後賽首度輸球，美聯分區系列賽仍以2：1聽牌。

紅襪此役背水一戰逆轉奪勝，明將於芬威主場續戰太空人，由上屆美聯賽揚得主波瑟羅（Rick Porcello）銜命先發，太空人則由摩頓（Charlie Morton）踢館主投。太空人仍握有聽牌優勢，歷史上60支在分區系列賽取得2：1領先的球隊有44支順利晉級。

德弗斯20歲季後賽開轟寫紅襪最年輕紀錄。（美聯社）

普萊斯中繼4局無失分把關。（法新社）

布雷德利開轟助紅襪吃下7分大局。（美聯社）