NBA Live》 林書豪漂亮飛身上籃 籃網第二節59：41領先尼克

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 尼克 24 41 籃網 36 59

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 3-10 1-5 0 5 3 0 1 1 7

第二節

第二節剛開始，趁林書豪在場下休息，尼克打出一波9：2的攻勢拉近差距，剩下7分32秒時，籃網趕快換上林書豪接替羅素，林書豪不畏波辛傑斯在禁區的壓迫直接飛身上籃得分，也帶起了籃網的一波攻勢，籃網前鋒艾西（Quincy Acy）接過林書豪的助攻，從三分外線出手命中，逼尼克喊出暫停。

暫停結束後，籃網仍攻勢連連，傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）搶下籃板球，助攻林書豪上籃拋投得分，讓尼克喊出暫停。第二節打完，籃網以59：41逐漸拉開與尼克的差距，林書豪在第二節攻下4分。

第一節

林書豪在一開賽就漂亮助攻羅素空中接力上籃，助籃網先馳得點，林書豪在首節就砍進一顆三分球，籃網今天在外線多點開花，第一節就送出6顆三分球，加上尼克隊在進攻上頻頻發生失誤，第一節打完籃網以36：22領先尼克，林書豪在首節攻下3分。

賽前

上季戰績墊底的籃網，今夏透過交易補強，陣容煥然一新，全隊積極備戰新賽季，主控林書豪前戰表現出色，今早7點30分將率隊在第三場熱身賽迎戰紐約尼克。

籃網先發五人：林書豪、羅素（D'Angelo Russell）、卡羅（DeMarre Carroll）、霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）、馬茲戈夫（Timofey Mozgov）。

尼克先發五人：小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、傑克（ Jarrett Jack）、C.李伊（Courtney Lee）、歐昆恩（Kyle O'Quinn）、波辛傑斯（Kristaps Porzingis）。