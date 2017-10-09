MLB》太空人最糗「助攻」 蹬牆美技竟成就紅襪6分大局（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今在主場以10：3逆轉贏球，系列戰扳回1：2續闖第四戰，布雷德利（Jackie Bradley Jr.）7局下炸裂助紅襪猛攻6分，更讓芬威球場陷入瘋狂，大聯盟官網幽默提醒，太空人右外野手瑞迪克（Josh Reddick）的意外「助攻」功不可沒。

太空人瑞迪克今作客芬威球場心情大洗三溫暖，首局敲安打回球隊第一分後，2局上2出局二三壘有人時，一棒將球扛向右外野，眼看就要飛出牆外形成三分砲，不料卻被紅襪右外野手貝茲（Mookie Betts）追到牆邊硬是沒收進手套，讓瑞迪克無奈摔頭盔。

紅襪隨後吹響反攻號角，大物菜鳥德弗斯（Rafael Devers）擊出超前兩分砲帶動攻勢，6局打完紅襪以4：3領先。7局下紅襪再度展開猛攻，開局保送後連敲4安續添3分，布雷德利逮中低球拉向右外野，太空人右外野手瑞迪克狂奔追到牆邊，縱身一躍單腳踩上全壘打牆，奮力延展手套準備接球，不料球卻打在手套上，彈進觀眾席形成三分全壘打。

賣命演出卻意外「助攻」對手全壘打的瑞迪克，落地後難掩失望，彎下腰用雙手撐著膝蓋，樂翻天的紅襪球迷瘋狂為瑞迪克喝采。30歲的瑞迪克在2009年被紅襪選中，效力3季後轉戰運動家，輾轉去過道奇後今年改當太空人。

意外重溫紅襪主場球迷歡呼的瑞迪克，賽後幽默回應：「我想每個福克斯伯勒鎮的人都聽到他們在呼喊我的名字，看到這裡的人仍然很愛我還挺不錯的。」

瑞迪克沒能將球接近手套。（美聯社）