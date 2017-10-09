MLB》柏德神來一棒、田中將大優質先發 洋基氣走印地安人扳回1勝

柏德致勝陽春砲，打下洋基一線生機。（美聯社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕外卡驟死晉級的洋基，前2戰遭印地安人賞2連敗，背負不能再輸的壓力，靠著日籍先發田中將大7局好投無失分，以及菜鳥柏德（Greg Bird）關鍵陽春砲，1：0主場扳回1勝，延續季後賽生機。

田中將大此役用92球，送出7K給來訪的印地安人，多達5次單局投出三上三下（2局雙殺打），最大危機出現在4上奇普尼斯（Jason Kipnis）三壘安打，在暫停回神後連飆2K解危，隊友守備也很幫忙，6上賈吉（Aaron Judge）美技沒收林多（Francisco Lindor）全壘打，力保田中7局無失分。

田中將大7局無失分好投，最後拿下勝投。（法新社）

印地安人先發卡拉斯科（Carlos Carrasco）投得也相當精采，5.2局亦繳出7K無失分，另有3次保送，6下留下2出局滿壘退場，印地安人推出王牌後援米勒（Andrew Miller）解危，但他在守住卡拉斯科分數後，7下卻失投被柏德咬中，擊出大號陽春砲，苦戰7局洋基率先拿下1：0領先。

米勒挨轟承擔敗投。（美聯社）

眼看勝券在握，洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）9上關門關得驚險，三振掉林多後，查普曼被奇普尼斯敲安，老將佛雷瑟（Todd Frazier）雖撲球攔截到拉米瑞茲（Josè Ramírez）三壘滾地球，但急著想出手抓雙殺反而讓球掉出來，形成一二壘有人局面，查普曼對決後續兩名打者皆纏鬥到滿球數，山塔納（Carlos Santana）最後擊出中外野飛球接殺，洋基順利守下，系列賽追回關鍵1勝。