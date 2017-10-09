MLB》調度惹議恐丟烏紗帽 吉拉迪：我會照單全收

吉拉迪的合約即將到期。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場背水一戰以1：0氣走印地安人，美聯分區系列賽扳回1：2續闖第4戰，日前調度惹議、烏紗帽可能不保的總教練吉拉迪（Joe Girardi）賽前受訪時承認自己搞砸一切，不管球團決定續約與否都會全盤接受。

洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）合約將於今年球季結束後到期，是否會獲球團續聘繼續執教引發關注，鑒於近日季後賽調度失當慘遭撻伐，吉拉迪表示不論高層決定如何他都會照單全收。

美聯分區系列賽第二戰，吉拉迪在關鍵觸身判決未提出挑戰，被美媒痛批摧毀洋基扳平系列賽的可能機會，吉拉迪隨後坦言自己搞砸一切得負起全責，該役換下用球數僅77球的先發沙巴西亞（CC Sabathia）的調度時機也飽受質疑。

二連敗瀕臨淘汰的洋基今天回到主場比賽，賽前介紹唱名到總教練吉拉迪時，全場觀眾噓聲四起，場面相當尷尬。吉拉迪受訪時並未否認自己可能離開，表示不管球團最後決定如何，他會全盤接受。日前他曾透露，當現有合約到期時，他會與家人討論未來去留。

52歲的吉拉迪已在洋基執教10年，曾在2009年帶隊奪下世界大賽冠軍、6度闖進季後賽，4年前以1600萬價碼與洋基續約，然而前役在季後賽發生要命調度失誤，吉拉迪承認自己搞砸，有可能影響未來的去留。

「很多人都對我很失望，這是其中的一部分，也是我必須要去處理面對的，我現在唯一能做的，就是盡我所能幫助球隊繼續向前邁進，我接下來就會這麼做。」吉拉迪說。

吉拉迪將遵照球團決定。（資料照，美聯社）