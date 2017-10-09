NBA》「球哥」恐因傷缺席開幕戰 湖人擊敗國王首勝開胡

球哥波爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人新秀榜眼「球哥」波爾（Lonzo Ball）因為腳踝的傷勢，今（9）日對上國王的熱身賽再度缺席，而湖人教頭也透露，「球哥」很有可能連湖人開幕戰都無法上場，而今天湖人以75：69擊敗國王，熱身賽首勝終於開胡。

「球哥」波爾在10月3號熱身賽湖人主場迎戰金塊，在第2節扭傷左踝退場檢查，雖然當下看起來並無大礙，不過接下來幾戰都高掛免戰牌，洛杉磯湖人昨在熱身賽吞下三連敗，被寄予厚望的「球哥」場均數據下滑，表現遠不如夏季聯賽搶眼。

湖人主帥華頓（Luke Walton）在受訪時表示，波爾在昨天的訓練中，一直嘗試著做些練習，但都沒能如願。華頓說：「訓練之前他就一拐一拐了，強行讓他出戰也沒有什麼意義，如果不能跑也不能跳，那麼也就沒必要上場，我們會持續安排他接受治療。」

波爾（左）今日還是無法上場出賽。（法新社）

而華頓也透露波爾可能會缺席接下來的熱身賽，以及對上快艇的例行賽開幕戰。「我是希望他（波爾）能夠及時復出，但如果到時候腳踝還是不能活動自如，應該就不會讓他出賽」華頓說。

今日湖人主場迎戰國王，最終以75：69拿下熱身賽首勝，中止連敗，湖人藍道（Julius Randle）砍下全場最高17分還抓下10籃板，新秀庫茲馬（Kyle Kuzma）此役則拿下15分8籃板3助攻表現還是十分亮眼。

庫茲馬此役表現也十分亮眼。（法新社）