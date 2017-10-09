網球》哈勒普輸中網照當球后 詹詠然女雙排名坐二望一

台將詹詠然／瑞士辛吉絲穩居排行前2席。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA（職業女網總會）公布本週最新世界單、雙打排名，羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep）雖然在北京的中國網球公開賽女單決賽抱憾落敗，照樣生涯首度坐上世界球后寶座；至於聯手在中網女雙贏得合拍第9金的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）／台將詹詠然，不但穩居排行前2席，更持續擴大積分領先優勢。

女單第2種子哈勒普4強擊敗拉脫維亞第9種子歐斯塔潘珂（Jelena Ostapenko），回報今夏法網紅大滿貫決賽爆冷輸球之仇後，就已篤定超越在位僅短短4週的西班牙前球后穆古魯莎（Garbiñe Muguruza），本季歷經五次叩關失利，總算得償所望當上全球第1。只不過，哈勒普卻未能開出慶祝行情，決賽爆冷以4：6、6：7（3：7）不敵法國賈西雅（Caroline Garcia），可說造化弄人。

至於37歲的辛吉絲寶刀未老，與28歲的台將搭檔詹詠然連戰皆捷，現以10130分、9770分穩居女雙第1、2名，且雙方僅差360分。大詹也再度拉開與前球后俄國組合、同以8070分分居3、4名瑪卡洛娃（Ekaterina Makarova）／維絲妮娜（Elena Vesnina）的差距，她甚至有機會在本月下旬新加坡年終總決賽攻頂，與「瑞士公主」並列世界球后。

辛吉絲／詹詠然在北京的中國網球公開賽女單奪冠。（美聯社）