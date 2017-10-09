MLB》再一勝晉級美聯冠軍戰 印地安人G4推鮑爾休三天先發

鮑爾只休3天明於第四戰先發。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今靠王牌田中將大7局無失分把關及柏德（Greg Bird）關鍵陽春砲領軍，於主場擊敗印地安人延續戰線，美聯分區系列戰扳成1：2免遭橫掃，明天關鍵第四戰推塞維里諾（Luis Severino）主場登板，印地安人則由鮑爾（Trevor Bauer）休三天再度先發。

二連敗的洋基今搶下一勝延續生機，明於主場續戰印地安人的比賽仍是輸球就淘汰的驟死戰，外卡賽只投0.1局挨2轟被KO退場的塞維里諾，將再度於攸關球隊命運的大比賽登板，被問到如何調整心情準備迎戰，塞維里諾表示自己已從慘烈的外卡戰經驗有所體悟。

「我體會到太多的腎上腺素並沒有幫助，因為太想要把事情做好了，所以第四戰我只會試著讓自己冷靜下來、保持呼吸，在投出每一球之前都想一下。」塞維里諾說，本季他與印地安人交手兩次都繳6.2局優質先發，戰績一勝一敗。

洋基驟死戰由塞維里諾先發。（資料照，法新社）

今做客洋基主場沒能搶勝的印地安人，明將派出系列賽首戰主投6.2局飆8K無失分的鮑爾先發，儘管季後賽只休三天就出賽並非尋常調度，但鮑爾對於自己的調整能力信心滿滿，表示已經做好萬全準備等不及要登板先發。

「我把這（休三天就先發）看做是正常的輪值節奏，很享受短暫休息就出賽的感覺，如果我能做主，每次我都想這樣投。」鮑爾說，解釋自己平時先發後習慣花兩天做恢復，然後在登板前一天按表操課做好例行工事，因此這次休三天就登板對他而言就是休息時間稍微變短而已，對自己目前的狀況相當有信心。

打從總教練宣布他擔任首戰先發開始，鮑爾就被視為可能的第四戰先發，總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示鮑爾的能力和渴望使他做了這個決定，讓王牌克魯伯（Corey Kluber）擔任第二戰先發，屆時若有需要打第五戰，克魯柏能按正常輪值節奏登板主投。

鮑爾去年在世界大賽第二戰登板主投3.2局掉2分吞敗，只休三天於第5戰再度先發，前3局無失分卻在第4局突然崩盤，單局挨5安1轟失掉3分最後承擔敗投。今年捲土重來擔任分區系列賽首戰先發，鮑爾主投6.2局狂飆8K無失分摘勝，近三場先發累積21K、防禦率僅0.92。

包含季後賽首戰在內，鮑爾本季對洋基先發3戰全勝，19.2局投球責失2分，對戰防禦率僅0.92。首戰先發摘勝後就一直在場邊觀戰的鮑爾表示，自己已經等不及要出場比賽，「不管什麼時候，比起上場打球，待在休息室裡看比賽實在是身心煎熬，所以我當然很期待明天有機會能出場表現。」鮑爾說。

鮑爾已經等不及要上場。（資料照，法新社）