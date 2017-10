NBA》繼杯子蛋糕後再酸杜蘭特？ 魏少穿貓T恤受訪

「魏少」魏斯布魯克。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕「前雷帝」杜蘭特(Kevin Durant)去年從雷霆跳槽至勇士,在去年的國慶日遭新雷帝「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook)拿杯子蛋糕來暗酸他,也讓杯子蛋糕成為上季超夯的話題,今天賽後魏斯布魯克穿著印有「領養小貓」字樣的T恤受訪,也讓網友猜測魏少是不是又是要來酸杜蘭特。

魏斯布魯克去年國慶日曾放上杯子蛋糕照片暗酸KD。(取自魏少IG)

杜蘭特日前在社群媒體推特(Twitter)上失言,有球迷在推特上標記杜蘭特官方帳號,並向他提問離開雷霆合理的原因,杜蘭特在推特上回應:「他的陣容不怎麼強,只有他和魏斯布魯克(Russell Westbrook)能看。想像把魏少從雷霆拿走,他們會變得多慘。跟這些『小貓』KD不會奪冠。」杜蘭特批評前東家雷霆,卻被抓包忘了切換帳號,引發熱議。

杜蘭特忘了切換帳號,用本尊回應,被網友截圖瘋傳。(取自harrisonmc15推特)

而對於杜蘭特的失言風波,魏斯布魯克始終沒有表態,不過曾自封為「NBA最會穿搭男人」的魏斯布魯克,在今日熱身賽穿了一件「領養小貓(ADOPT A CAT)」T恤接受訪問,也不禁讓人猜測是不是在暗中嘲諷杜蘭特,並跟前雷帝嗆聲自己才不會遺棄隊友。

We have our answer! Russ is a cat. #TheStarters pic.twitter.com/mj2ogCKlTs