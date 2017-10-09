NBA》繼杯子蛋糕後再酸杜蘭特？ 魏少穿貓T恤受訪

「魏少」魏斯布魯克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「前雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）去年從雷霆跳槽至勇士，在去年的國慶日遭新雷帝「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿杯子蛋糕來暗酸他，也讓杯子蛋糕成為上季超夯的話題，今天賽後魏斯布魯克穿著印有「領養小貓」字樣的T恤受訪，也讓網友猜測魏少是不是又是要來酸杜蘭特。

魏斯布魯克去年國慶日曾放上杯子蛋糕照片暗酸KD。（取自魏少IG）

杜蘭特日前在社群媒體推特（Twitter）上失言，有球迷在推特上標記杜蘭特官方帳號，並向他提問離開雷霆合理的原因，杜蘭特在推特上回應：「他的陣容不怎麼強，只有他和魏斯布魯克（Russell Westbrook）能看。想像把魏少從雷霆拿走，他們會變得多慘。跟這些『小貓』KD不會奪冠。」杜蘭特批評前東家雷霆，卻被抓包忘了切換帳號，引發熱議。

杜蘭特忘了切換帳號，用本尊回應，被網友截圖瘋傳。（取自harrisonmc15推特）

而對於杜蘭特的失言風波，魏斯布魯克始終沒有表態，不過曾自封為「NBA最會穿搭男人」的魏斯布魯克，在今日熱身賽穿了一件「領養小貓（ADOPT A CAT）」T恤接受訪問，也不禁讓人猜測是不是在暗中嘲諷杜蘭特，並跟前雷帝嗆聲自己才不會遺棄隊友。