羽球》沒事就要來練腹肌呀！ 小戴傳影片跟粉絲問安（影音）

〔體育中心／綜合報導〕羽球世界球后戴資穎飽受肩傷所擾，9月中被迫放棄日本超級系列賽，提前返國接受治療，不過之前傳來傷勢無礙的好消息，小戴目前傷勢穩定，預計馬上就能復出，參加10月17日開打的丹麥頂級超級系列賽，而今早她也在粉專上傳自主訓練的影片，跟粉絲們道早安。

「世界球后」戴資穎。（資料照，記者廖振輝攝）

戴資穎去年12月1日登上球后寶座，至今已蟬聯45週，但經年累月四處征戰，也讓她右肩出現肩關節夾擠症候群，屬於長期用力揮拍導致的疲勞性傷害。戴資穎日本站退賽後，返台先接受核磁共振檢查，並經過PRP自體血小板增生療法，降低不適感，目前狀況已有好轉，練習感覺也不錯。

曾在粉絲專頁上大秀自己結實腹肌的小戴，今早在粉絲專頁，貼出自己在家裡自主訓練的影片，向粉絲們道早安，只見影片中小戴認真的運用器材作訓練，她也寫下：「不管做什麼，都要很認真才可以」，不過她也搞笑的附註寫下：「#其實腹肌不是這樣來的」、「#不過確實可以練到一點」、「#好玩比較重要」。

戴資穎之前在粉絲專頁大秀結實腹肌。（取自戴資穎官方臉書）

戴資穎接下來將展開歐洲賽事，分別參加丹麥頂超賽、法國超級賽，而今年中國頂級超級賽、香港超級賽與杜拜年終賽，戴資穎若能將傷勢穩定，每站都能盡力發揮出實力，可望力保不失球后位置。