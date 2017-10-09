「台灣包青天」打頭陣 台灣隊奪兩岸五地業餘圍棋邀請賽冠軍

台灣隊奪下兩岸五地業餘圍棋邀請賽隊繼賽冠軍。（台灣圍棋教育推廣協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017年兩岸五地業餘圍棋邀請賽10月初在福建建陽熱落幕，由偵辦「花蓮五子命案」名噪一時的前花蓮縣警察局長耿繼文打頭陣的台灣隊，以3戰全勝獲得冠軍，這也是台灣自參加圍棋隊際賽以來成績最好的一次。

邁入第五屆的兩岸五地業餘圍棋邀請賽，今年共有台灣隊、江蘇南京隊、江蘇蘇州隊、浙江卓尚隊、江西隊、福建好友隊、福建建陽隊、福建廈門隊8支隊伍參加。

台灣圍棋教育推廣協會自2012年起協辦這項賽事，今年由理事長伍晉居、副理事長安淑卿領軍，職業棋士張懷一擔任教練，並找來前警政署督察室主任耿繼文、花蓮縣醫師公會理事長黃啟嘉、中華棋院院長許饒和、警政署高階外事警官王賢忠及顏振福、蔡啟達、湯金樹、江國慶、張曉茵等代表台灣出戰。

台灣隊在第一局先擊退廈門隊，第二局再克服開局劣勢，靠第三節換人戰術奏效，反敗為勝扳倒江蘇蘇州隊。

冠軍戰面對尋求4連霸的浙江隊，台灣隊在教練張懷一排兵佈陣下，隊員分工合作，展現強大凝聚力，在歷經一場馬拉松大戰後，以4.5目獲勝，拿下隊際賽冠軍。

耿繼文（左一）擔任隊際賽第一局先鋒，與黃啟嘉搭檔默契十足。（台灣圍棋教育推廣協會）