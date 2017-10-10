葛蘭基對決達比修有 今日賽事預告與轉播

達比休有今天先發踢館響尾蛇。（資料照，法新社）

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大聯盟分區賽今天有四場賽事，凌晨將由躲過一次淘汰的紅襪在芬威主場迎戰太空人，進行系列賽第四戰，目前由太空人拿下2勝領先。今天紅襪派出上屆美聯賽揚得主波瑟羅（Rick Porcello）銜命先發，太空人則由摩頓（Charlie Morton）踢館主投。

昨天洋基田中將大繳優質先發逃過一劫，今天續戰印地安人進行系列賽關鍵第四役，推出塞維里諾（Luis Severino）主場登板，印地安人則由鮑爾（Trevor Bauer）休三天再度先發，目前印地安人2：1領先。

國聯部分，目前戰成1：1平手的國民與小熊將進行第三戰，小熊由昆塔納（Jose Quintana）捍衛主場，迎戰國民王牌薛哲（Max Scherzer）；另一邊則由響尾蛇賽揚王牌葛蘭基（Zack Greinke）掛帥先發對決老東家，將與道奇日籍強投達比修有正面交鋒，兩大強投正面交鋒，球迷朋友千萬不要錯過。

NBA熱身賽方面，目前尚未開胡的尼克隊將在主場迎戰「大鬍子」哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）領軍的火箭，接班尼克看板的波辛傑斯（Kristaps Porzingis）是否能率隊拿下熱身賽首勝，球迷朋友千萬不要錯過。

MLB

1：00 太空人@紅襪 FOX體育、FOX體育三台

4：00 國民@小熊 FOX體育二台、FOX體育三台

7：00 印地安人@洋基 FOX體育、FOX體育三台

10：00 道奇@響尾蛇 FOX體育二台、FOX體育三台

NBA熱身賽

7：30 火箭@尼克 緯來體育、愛爾達體育

日職

12：00 羅德@樂天 FOX體育