中職》2017季後賽開打日 三套劇本

王柏融（本報資料照）
〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒聯盟昨天晚間公布今年季後賽可能之日期，共準備3種方案，內容如下：
一、 如果例行賽需要加賽分出下半季冠軍
預定日期及地點：
10月14日（周六）下午5時05分 台中洲際
10月15日（周日）下午5時05分 台中洲際（預備日）
二、如果有季後賽
預定日期及時間：（季後賽）
10月20日（五）下午18時35分 台南
10月21日（六）下午17時05分 台南
10月22日（日）下午17時05分 洲際
10月23日（一）下午18時35分 洲際
10月24日（二）下午18時35分 台南
預定日期及時間：（總冠軍）－Lamigo桃猿先勝一場
10月28日（六）下午17時05分 桃園
10月29日（日）下午17時05分 桃園
10月30日（一）休息
10月31日（二）下午18時35分 新莊或洲際
11月01日（三）休息
11月02日（四）下午18時35分 台南或洲際（如果需要）
11月03日（五）休息
11月04日（六）下午17時05分 桃園（如果需要）
11月05日（日）下午17時05分 桃園（如果需要）
三、如果直接總冠軍賽
預定日期及地點：
10月21日（六）下午17時05分 桃園
10月22日（日）下午17時05分 桃園
10月23日（一）休息
10月24日（二）下午18時35分 新莊
10月25日（三）下午18時35分 台南
10月26日（四）下午18時35分 台南（如果需要）
10月27日（五）休息
10月28日（六）下午17時05分 桃園（如果需要）
10月29日（日）下午17時05分 桃園（如果需要）