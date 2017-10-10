NBA》魏德開幕戰扛先發 JR史密斯改打板凳

魏德將擔任開幕戰先發控衛。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士新球季開幕戰先發名單敲定，35歲老將魏德（Dwyane Wade）搶下最後一席將擔任先發控衛，冠軍班底J.R.史密斯（J.R. Smith）則改從板凳出發。

騎士開幕戰將與厄文（Kyrie Irving）所屬的塞爾提克正面交鋒，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今於球隊練習前公布開幕戰先發五人名單，由12次入選明星賽、握有3枚冠軍戒的魏德搶下最後一席擔任控衛，奪冠班底J.R.史密斯則於板凳待命。

「我就是想這樣做。」總教練泰倫魯簡短解釋，騎士其他四位開幕戰先發分別為：得分後衛羅斯（Derrick Rose）、小前鋒詹姆斯（LeBron James）、大前鋒克勞德（Jae Crowder）以及中鋒洛夫（Kevin Love）。

美媒指出，魏德在季前訓練營的練習賽中多擔任替補得分後衛，但總教練泰倫魯評估後覺得羅斯是較適合的人選，而目前因臀傷仍在復健的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）預計將於12月底歸隊，屆時騎士的先發陣容勢必得再做調整。

JR史密斯願從板凳出發。（資料照，USA Today Sports）

繼T.湯普森（Tristan Thompson）之後，這是騎士球團近日第二次將東區奪冠班底成員移至板凳，對此總教練泰倫魯回應：「（J.R. Smith）他沒事，這是很難熬，連三年在東區奪冠你都是先發得分後衛，但就像我說的，如果想贏球就得有所犧牲，JR相當OK，知道自己有個不同的角色，拭目以待吧。」

對於自己的角色轉變，J.R.史密斯表示只要能贏球，他就不會在意，「老實說，這樣講起來，說不定我的職業生涯能因此延長，不用做太多事情、也不用在一堆防守球員身邊跑來跑去，比起18年，我可以打到20、21年。」T.湯普森說。

美媒點出騎士這次的陣容調整，將防守較佳的T.湯普森和T.湯普森放到板凳，只補上大前鋒克勞德一人，認為騎士新陣容會偏向進攻，但老大哥詹姆斯認為防守同樣深具潛力，「有克勞德在、魏德是大咖控衛，我是大咖小前鋒，羅斯是大咖得分後衛，我們多才多藝，有本事用體能到處跑，也有智商能動腦，我們能做好很多防守。」詹姆斯說。

詹姆斯對騎士陣容相當有自信。（資料照，USA Today Sports）