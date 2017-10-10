NBA》天賦獲七六人肯定 恩比德5年45億菜鳥頂薪續約

恩比德獲5年菜鳥頂薪續約。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管因傷至今僅上場31場比賽，但「推特王」恩比德（Joel Embiid）的天賦獲得球團高度肯定，美媒報導恩比德已獲七六人以5年1.48億美元（約新台幣44.9億元）菜鳥頂薪價碼續約，新球季年薪高居中鋒第三。

ESPN知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今撰文報導，透露聯盟消息指出七六人中鋒恩比德已答應與球團續約，將獲得5年1.48億美元的菜鳥級超頂薪合約，若能獲選明星隊或年度MVP，最多可拿到1.78億美元（約新台幣54億元）。

消息來源指出，恩比德這份菜鳥頂薪的合約結構相當複雜，除了包含多項達標條件，球團也有部份薪資上限的保障條款，若恩比德因傷缺席重要比賽，球團有權行使相關權利。恩比德新球季年薪為2530萬美元（約新台幣7.7億元），將成為聯盟第三高薪中鋒，僅次於活塞卓蒙德（Andre Drummond）及熱火懷特塞德（Hassan Whiteside）。

美媒認為，23歲的恩比德已成為當今NBA最有天賦、最受歡迎的年輕球員之一，球團此次砸重金續約更加鞏固恩比德在球隊的地位，也代表七六人已對恩比德的天賦深信不疑。恩比德是在2014年被七六人在首輪第三順位選進，前兩季因傷整年報銷，上季出賽31場繳出場均20.2分7.8籃板2.5阻攻，投籃命中率46.6％。

恩比德是七六人重要基石。（資料照，法新社）