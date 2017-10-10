MLB》塞爾後援挨轟吞敗 太空人淘汰紅襪打進美聯冠軍賽

拿下最後一出局，太空人野手開心慶祝。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕仍是命懸一線的紅襪今和太空人決一死戰，陣中王牌左投塞爾（Chris Sale）牛棚上陣，撐到第8局遭太空人開轟逆襲，紅襪4：5苦吞第3敗，季後賽淘汰出局。

雙方今各推派波瑟羅（Rick Porcello）、摩頓（Charlie Morton）先發，兩人均投不滿5局失2分退場，紅襪在5下班尼泰迪（Andrew Benintendi）2分砲取得3：2領先。塞爾第4局登板，連2局投出三上三下，第7局雖被擊出2支安打，關鍵時刻仍用三振安全下莊，但8上續投面對第一人柏格曼（Alex Bregman）挨陽春砲扳平，接著又因球迷干擾讓蓋提斯（Evan Gattis）上壘，2出局留下一個壘包退場。

塞爾中繼4.2局失2分，吞下季後賽第2敗，紅襪也以4：5輸球，1勝3敗遭到淘汰。（法新社）

金布瑞（Craig Kimbrel）接手塞爾投球後，先是投出保送，瑞迪克（Josh Reddick）擊出安打送回超前分，這1分記在塞爾帳上，9上金布瑞自己也遭長打失1分。落後2分的紅襪9下最後反攻，小將德弗斯（Rafael Devers）不負眾望開轟追回1分，但後續3棒輪番出局，終場即以1分差落敗。

此役敗投由塞爾承擔，勝投則是得過塞揚、9月才穿上太空人球衣的韋蘭德（Justin Verlander）今天是生涯首次後援，2.2局失1分，在打線支援下獲得勝投，太空人則是繼2015年後，再次打進美聯冠軍戰。

韋蘭德生涯首度中繼登板拿下勝投，賽後享受香檳浴。（法新社）