MLB》塞爾後援寫紀錄 輸球心裡苦仍釋放正面力量

紅襪王牌左投塞爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕帶著2敗回到芬威主場，紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）在第3戰前即預告王牌塞爾（Chris Sale）調往牛棚，第4戰塞爾主投4.2局失2分吞敗，紅襪也繼去年敗給印地安人後，美聯冠軍戰前止步。

塞爾最後一次牛棚出賽已是2012年，他在生涯前21場比賽均是後援，但近幾年都是先發戰力，季後賽首戰也力扛先發，不料5局狂失7分皆責失，失常表現讓紅襪G1就陷入苦戰。今天改以中繼出賽，前2局投得虎虎生風，讓太空人六上六下，但第8局續投挨轟，隊友也沒能為他守下分數，苦吞季後賽第2敗，球隊也因累積3敗淘汰。

塞爾後援4.2局寫下1999年「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）以來，隊史季後賽後援投球局數最長的紀錄，也是紅襪「後援投手」第5多。

緊接在隊友普萊斯（David Price）前一天4局無失分的精采表現後投球，結果卻輸了，塞爾坦承心裡不好受，「很難熬，我們為了贏球非常努力，這是場勢均力敵的比賽。感覺糟透了。」

雖然比賽走向不如預期，塞爾仍對紅襪的未來充滿希望，「當你望向四周這些人，不少年輕人撐起這支球隊，長遠來看很難不抱持樂觀。」