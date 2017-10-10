MLB》李維拉開球丟卡特球 變化幅度讓球迷都瘋了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽第四戰，洋基請來大聯盟傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）擔任開球嘉賓，儘管已經高掛球鞋多年，但李維拉優雅身手依舊，俐落重現招牌卡特球驚艷全場。

生涯652次救援成功、13次入選明星賽、5屆世界大賽冠軍、1座世界大賽MVP的李維拉，被譽為是大聯盟史上最偉大的終結者，更是季後賽史上最棒的投手，靠的就是一顆招牌頂極卡特球，今天受邀回到曾經最熟悉的投手丘上開球，李維拉的表現依舊讓全場球迷為之瘋狂。

儘管已經退休4年、還穿著牛仔褲，但47歲的李維拉身手絲毫未受影響，只見他兩手握著球，沒有戴手套，優雅抬腳、跨步、將球投出重現昔日風采，影片隨即登上大聯盟官網，幽默下標：「李維拉在美聯分區系列賽G4賽前投出第一球，自然而然，是個卡特球」，盛讚李維拉球投球變化幅度依舊。

球迷在推特上爭相留言，懇求洋基找李維拉回來當終結者，幽默表示：「為何我有種感覺他完全可以在今晚的比賽出來關門！（如果有需要的話）」、「為何要退休呢？他仍然在生涯巔峰啊」、「難以置信，他丟得比大多數現役終結者都好！」、「告訴他回來再多投一季吧！拜託！」、「他今晚能為洋基拿下5個出局數」

李維拉受邀G4開球。（法新社）

李維拉受邀G4開球。（法新社）

李維拉受邀G4開球。（美聯社）