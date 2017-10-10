MLB》我挺我球員！法瑞爾抗議好球帶被趕出場（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今在主場與太空人進行第4戰，總教練法瑞爾（John Farrell）因抗議好球帶被趕出場，紅襪奮戰9局仍以4：5輸球，3敗淘汰出局。

事情發生在佩卓亞（Dustin Pedroia）2局下滿壘打擊，摩頓（Charlie Morton）投出內角曲球，主審Mark Wegner拉弓三振，佩卓亞當下憤怒不已，轉頭向主審爭論，法瑞爾見狀趕緊上前擋住佩卓亞跟主審理論，但沒說幾句話，主審手指一比，當著芬威球場37,305名觀眾面前，將法瑞爾驅逐出場。

上一位在季後賽被趕出場的總教練要追溯至2014年國聯總冠軍賽G2，當時的國民總教練威廉斯（Matt Williams）。法瑞爾離開後，該局紅襪沒能從滿壘要到分數，之後紅襪由板凳教練Gary DiSarcina代掌兵符。賽後法瑞爾對賽事以及是否會續聘皆不多談，僅說自己「有信心」做好工作，「我們10分鐘前才離開球場，我不想急著談休賽季的計畫，什麼變化都可能發生。」

儘管季後賽無緣往下走，仍有幾位球員對法瑞爾的支持，今天後援出賽的塞爾（Chris Sale）、金布瑞（Craig Kimbrel）和外野手貝茲（Mookie Betts）都在其中，總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）也誇法瑞爾帶兵有成，是位聰明的棒球員，紅襪近期會決定是否讓法瑞爾繼續領導這支球隊。

法瑞爾為挺佩卓亞槓上主審被趕出場。（法新社）