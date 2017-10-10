MLB》印地安人4失誤重傷害 洋基逼至最終戰（影音）

Luis Severino, 100mph Fastball on pitch 107. pic.twitter.com/KAIDs1GYhs — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2017年10月10日

〔體育中心／綜合報導〕洋基強投塞維里諾（Luis Severino）揮別前役核爆陰影，今在關鍵第4戰找回王牌身手，先發7局飆10K僅掉3分，加上印地安人全場發生4次失誤、失掉6分非責失送頭，洋基以7：3將戰局拉長至最終第5戰。

塞維里諾在美聯外卡戰僅投0.1局，寫隊史季後賽最短先發紀錄，今天前3局僅被敲1支安打，隊友則靠著印地安人2下守備失誤，狂敲4安打狂攻4分大局，並於3下再靠失誤攻下1分。

落後的印地安人，4、5局分別靠桑塔納（Carlos Santana）2分砲、培瑞茲（Roberto Pérez）陽春彈追至2分差，未料又因守備失誤付出代價，5下再被洋基攻下1分，6下則被桑契斯（Gary Sánchez）砲轟。

數據顯示，印地安人季賽162場僅失掉35分非責失，今對洋基前5局就掉6分非責失，拱手讓出勝利。

隊友火力大支援，塞維里諾也燃燒113球，投到7局上仍飆出99.6英里（160.2公里）火球，寫下2015年後、先發投手在7局飆出最速紀錄，總計113球投7局，被敲4安打，狂飆9次三振。

洋基一度在8上面臨危機，後援畢坦西斯（Dellin Betances）接替塞維里諾連投2次保送退場，所幸坎利（Tommy Kahnle）即刻救火，連續解決3名打者解危，更在9上完美關門，總計2局狂飆5K無安打無失分，抓下救援成功，同樣是獲勝關鍵之一。

印地安人全場發生5次失誤，失掉6分非責失。（法新社）

塞維里諾投出7局優質先發。（法新社）