MLB》不慎投出驚悚打臉球 達比修突然失控退場（影音）

達比修有。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇分區系列賽2:0領先,派上日投達比修有投第三戰,總計5局飆出7次三振,6局下卻突然失控,不慎投出頭部觸身球,隨後被教練換下場休息。

達比修首局1出局被馬泰(Ketel Marte)敲安,隨後連續解決13名打者,不過5局下被迪斯卡索(Daniel Descalso)轟出陽春砲,失掉此役唯一分數。

狀況絕佳的達比修,6局下續投面對首名打者沃克(Christian Walker),一記近身球擊中打者球棒底部,響尾蛇一度挑戰是否為觸身球,最後仍判擦棒界外,後來達比修第8球94.2英里(約151.5公里)直接丟到沃克的頭部,仍然形成觸身球上壘。

道奇教練團決定立即換下達比修有,改由辛格拉尼(Tony Cingrani)接替,最後以雙殺解危。達比修總計投74球,5局僅被敲2支安打,失掉1分,沒有保送、有7次三振,退場時道奇以3:1領先,有望拿下勝投。

觸身球影片:

Christian Walker just got hit in the face by a Yu Darvish pitch pic.twitter.com/ti9mqOLlPr