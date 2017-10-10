MLB》不慎投出驚悚打臉球 達比修突然失控退場（影音）

達比修有。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇分區系列賽2：0領先，派上日投達比修有投第三戰，總計5局飆出7次三振，6局下卻突然失控，不慎投出頭部觸身球，隨後被教練換下場休息。

達比修首局1出局被馬泰（Ketel Marte）敲安，隨後連續解決13名打者，不過5局下被迪斯卡索（Daniel Descalso）轟出陽春砲，失掉此役唯一分數。

狀況絕佳的達比修，6局下續投面對首名打者沃克（Christian Walker），一記近身球擊中打者球棒底部，響尾蛇一度挑戰是否為觸身球，最後仍判擦棒界外，後來達比修第8球94.2英里（約151.5公里）直接丟到沃克的頭部，仍然形成觸身球上壘。

道奇教練團決定立即換下達比修有，改由辛格拉尼（Tony Cingrani）接替，最後以雙殺解危。達比修總計投74球，5局僅被敲2支安打，失掉1分，沒有保送、有7次三振，退場時道奇以3：1領先，有望拿下勝投。

觸身球影片：

Christian Walker just got hit in the face by a Yu Darvish pitch pic.twitter.com/ti9mqOLlPr — Pitcher List （@ThePitcherList） 2017年10月10日