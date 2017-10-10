MLB》敲安搥胸怒吼「尊重我！」 小熊模範球星解釋原因（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今在主場以一分險勝國民，系列賽取得2勝1敗聽牌優勢，擊出超前致勝安的模範明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）在敲安後激動搥胸怒吼引發關注，瑞佐賽後受訪解釋是希望能得到對手的尊重。

小熊今回主場迎戰國民，先發昆塔納（Jose Quintana）與國民薛哲（Max Scherzer）同場較勁形成投手戰，7局打完雙方戰成1：1平手，8局下2出局二壘有人，國民喊暫停換下投了14球的金茲勒（Brandon Kintzler），由左投培瑞茲（Oliver Perez）接手續投。

培瑞茲面對瑞佐投出第一球就挨打，瑞佐將球掃向中左外野落地形成安打，小熊得到超前致勝分，瑞佐最後被夾殺在一二壘間形成三出局，走回休息區時激動搥胸怒吼：「尊重我！尊重我！」畫面隨即登上版面，瑞佐當下情緒相當激動引發媒體關注。

瑞佐擊出致勝安後遭夾殺。（歐新社）

瑞佐敲致勝安激動搥胸怒吼。（法新社）

「壘包空著的時候，我的心態總是如此，我希望讓對手付出代價。我通常會把這些事情藏好，是情緒讓我如此（激動）。」瑞佐說，當時隊友在二壘、一壘是空的、已經兩出局，瑞佐表示他對國民換投面對他的動作感到驚訝，不解為何不直接保送他。

對此小熊總教練梅登（Joe Maddon）推測，國民可能是想對瑞佐後一棒的強打捕手康崔拉斯（Willson Contreras）表達敬意。被問到瑞佐為何能在關鍵時刻屢屢敲安建功，梅登則說：「有些人就是能夠如此，我想他能做到、有個很大的原因在於，他充分利用了整個球場，而不是永遠都想拉打，他能把球轟到觀眾席，也能把球打到內外野之間、或是擊出外野平飛球。」

大聯盟官網認為，這位強打一壘手已在這個系列賽贏得對手尊重，小熊目前得到的8分有5分是由瑞佐打回，此役主場贏球取得聽牌優勢，是瑞佐生涯第3支季後賽致勝安，他在季後賽已連9場敲安，目前是小熊隊史第三長。

根據大聯盟Statcast™數據，瑞佐這支超前致勝安打的飛出初速僅70.7英哩（約113公里），僅有2成9的機率形成安打，然而兩隊賽後一致同意球的落點相當完美，儘管瑞佐最後被夾殺在一二壘之間，但小熊已得到關鍵的致勝一分。小熊球星布萊恩（Kris Bryant）簡短總結：「他打得多大力並不重要，球掉下來，我們贏球。」

瑞佐希望能被對手尊重。（法新社）