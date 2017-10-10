MLB》系列賽打擊率破5成 小巨人率太空人升空美聯冠軍戰

〔體育中心／綜合報導〕太空人今客場奪勝以3：1淘汰紅襪，率先晉級美聯冠軍戰，系列賽表現搶眼的明星二壘手「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）功不可沒，賽後受訪時感慨一路走來是場精彩旅程，盼能與球隊繼續努力勇往直前。

今對紅襪之戰9局下2出局，艾圖維擋下佩卓亞（Dustin Pedroia）擊出的強勁滾地球，穩穩將球傳向一壘拿到此役最後一個出局數，艾圖維搥著手套激動喝采，享受贏球晉級美聯冠軍戰的特別時刻。

大聯盟官網形容，這是艾圖維多年以來不斷擦身而過的勝利，過去四年他看著球隊重建的人間冷暖，曾經連三年經歷單季百敗、分區墊底的低潮，直到本季才嚐到單季101勝稱霸分區的甜美喜悅。

「我們為了這個真的真的努力了好久，很開心大家都在這裡慶祝，因為他們整個球季都做得很棒，我們才能走到這裡。」艾圖維說，他在系列賽首戰單場三響砲炸裂主場，第二戰前兩打席都獲敬遠保送，系列賽打擊率高達5成33，包辦3轟4分打點。

艾圖維抓下最後一個出局數。（法新社）

太空人曾在2015年在美聯分區冠軍戰不敵皇家，提前結束季後賽之旅，此次晉級是球隊轉戰美聯後首闖聯盟冠軍戰，艾圖維感慨一路走來是趟很棒的旅程，會努力專注讓球隊繼續向前邁進。

「這並不簡單，但現在最重要的是我們走到這了，我想要感謝上天給我這個機會，讓我現在能在這麼棒的球隊打球，我知道我們還有很多事要做，（晉級美聯冠軍戰）這並不是我們的目標，但我們會一步一腳印向前邁進，保持非常謙虛的態度打球，這就是我們。」艾圖維說。

總教練辛奇（A.J. Hinch）對於艾圖維的表現與努力讚不絕口，盛讚能夠每天看著他打球意義非凡，能夠擔任他的總教練非常幸運，笑說得不斷回答問題告訴別人艾圖維有多棒實在有點辛苦，但他完全樂意效勞、願意一講再講。

艾圖維系列賽表現亮眼。（資料照，美聯社）

「這傢伙來得正是時候、充滿活力、把自己準備好、熱愛打球，這幾年下來完全吸引了全國的關注，不僅僅是這個系列賽而已，這些完全是他應得的，他的個人特質、身為球員的特質，所有的一切讓他應該得到這些。他完全是太空人對所需要的，我永遠都會這麼說、也會繼續這麼說，你只管把這些話複製貼上吧！」總教練辛奇笑說。

連4年入選明星賽，勇奪3屆銀棒獎及1座金手套殊榮，27歲的艾圖維連續四年達成單季200安里程碑，今年被視為美聯年度MVP熱門人選。球隊首度晉級美聯冠軍戰後，將與洋基與印地安人之戰的勝隊續搶世界大賽門票。

艾圖維開心享受香檳浴。（USA Today Sports）

艾圖維拚勁十足博得滿堂彩。（資料照，美聯社）