日職》宋家豪飆速151公里 連飆4K完美封關（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕旅日投手宋家豪休息1日後，今天樂天例行賽最後一戰後援，不僅力保隊友不失分，自己也繳出1.1局、4K佳績。

宋家豪10月升一軍以來，今天是第4次出賽，樂天主場最後一場對羅德的補賽，宋家豪於7局上2出局一三壘有人登板，雖是臨危受命上場，宋家豪仍送出最快球速151公里速球，纏鬥9球後對清田育宏飆出三振。

8局上宋家豪續投，延續上一局三振的氣勢，宋家豪再連投3K，讓羅德三上三下，對上最後一名打者大嶺翔太，先是3顆151公里速球連發，取得2好1壞球數領先，再用135公里變速球讓大嶺揮棒落空。

宋家豪原為樂天育成選手，熬了2年，終於在今年7月31日轉支配下球員，並於8月升上一軍出賽，雖然處女秀1局失2分，初飆153公里球速仍令人驚艷，而他10月再度升一軍，也把握機會，已連4戰無失分，總計今年5場出賽4.2局失2分、6K，防禦率3.86作收。

在洋聯排名第3的樂天，即將於14日（六）和排名第2的西武進行高潮系列賽（CS）首輪，第一輪採3戰2勝制，贏家將於18日（三）和洋聯冠軍軟銀爭取日本大賽門票，這也是樂天繼2013年後，相隔4年再度打進季後賽，該年樂天和巨人打滿7戰，拿下隊史首冠。