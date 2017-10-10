MLB》達比修變化球太猛 官網直呼「毀滅性滑球」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍投手達比修有今天在客場先發對響尾蛇，5局失1分還送出7次三振，其中他的招牌滑球K掉強打高德史密特（Paul Goldschmidt），讓大聯盟官網直呼是「毀滅性的滑球」。

4局下，達比修有面對高德史密特，先丟連3顆超過96英哩（約154.4公里）的速球，接著再投一顆85.5英哩（約137.5公里）的滑球，這球變化幅度之大，讓大聯盟官網認為是達比修有此役最噁心的滑球，達比修有這局上演連3K。

總計達比修有5局投球，被敲2安打（包含1發陽春砲）失1分，送出7K，一度連續解決13名打者，他奪得在大聯盟季後賽首勝，也助球隊打進國聯冠軍戰。

高德史密特本季繳出36轟、120分打點、2成97打擊率，是響尾蛇近年的強打好手。他此戰4打數沒有安打吞下2K，還成為響尾蛇全場最後一個出局數。總計包含外卡戰在內，高德史密特4戰共16打數有3安打（包含2轟）、5分打點，打擊率為1成88。

賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）就稱讚，達比修有從第一球就展現他的控球，「內外角都能投，他的切球很棒，速球也有好的速度，控球很好，看他冷靜沉著應戰很有趣，他也投得很開心。」

達比修有。（USA Today Sports）

達比修有。（法新社）