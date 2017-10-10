金牌菁英國慶日登上英雄花車 獎牌榮耀獻台灣

田徑金牌英雄鄭兆村、楊俊瀚在花車上揮手。（中華民國奧會提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕國慶日花車遊行由「英雄花車」打頭陣，為台灣爭取榮耀的寶島健兒們今天登上國慶花車，戴上運動會金牌，把奪牌榮耀獻給台灣，祝中華民國生日快樂。

英雄花車分為大型花車與悍馬車，世大運金牌好手們打頭陣，舉重金牌郭婞淳、網球金牌莊吉生、田徑金牌鄭兆村、楊俊瀚、滑冰金牌后楊合貞等都在花車上跟總統揮手。

缺席世大運英雄遊行的滑輪溜冰，這次有機會向國人分享他們奪牌的喜悅與榮耀，楊合貞站在第一台花車，其他成員則是帥氣地穿上滑輪溜冰鞋，在一旁進行表演。

首部出航的體壇悍馬車將由「2017波蘭弗羅茨瓦夫世界運動會」奪金的女子拔河隊粉墨登場，我國在世運會獲得1金4銀3銅，在所有111個參赛國排名第28，女子拔河隊則完成世運會室內女子拔河540公斤級四連后壯舉。

第二部悍馬車則由參加「2017土耳其薩姆松聽障奧運會」台灣隊國手們擔綱，該運動會我隊計獲4金5銀8銅，在所有97個參賽國排名第12，雖總獎牌數較上屆保加利亞索菲亞略少，但金牌數卻多出1面，總排名也較上屆提升1席。

教育部長潘文忠與滑輪溜冰好手合照。（中華民國奧會提供）

世界運動會菁英參與國慶英雄遊行。（中華民國奧會提供）