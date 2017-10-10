體改聯爆：體協為把持大權 收買人頭會員

體育改革聯會爆料，許多協會舊勢力為繼續把持大權，已在蒐集人頭會員。（圖擷取自體改聯臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕政府高舉體育改革大旗通過新版《國民體育法》，各單項運動協會依法可開放個人會員參與、全面改選。不過長期關注體改的「體育改革聯會」爆料，許多協會舊勢力為繼續把持大權，已在蒐集人頭會員；其中鐵人三項協會理事長劉玉峰，更利用其在大學任教的職務之便，要求學生加入三鐵協會，甚至允諾幫忙處理會費；體改聯呼籲劉玉峰出面說明，也要求體育署嚴正處理。

體改聯呼籲體育署 揪出人頭會員

體改聯今晚在臉書PO文表示，國民體育法於8月31日三讀通過後，他們便接獲許多民眾投訴指出，許多協會已經在蒐集人頭會員入會，意在明年改選時仍能繼續把持大權。

體改聯說，經調查發現，鐵人三項協會理事長劉玉峰，同時也是台北市立大學的副教授，就其職務之便，在台北市立大學蒐集學生個人資料，要求學生加入三鐵協會，並稱「入會費的部分，老師會處理」，疑在蒐集人頭會員，而學生們因為不好違抗老師而答應加入。體改聯說，究竟為何要拉攏對該項運動沒有興趣的學生入會，是否是為未來改選準備人頭部隊，劉玉峰應該出面說明清楚。

體改聯指出，國體法三讀後，但各協會舊勢力動作頻繁，已有不少協會利用自己還可掌握作業的空窗期，以低廉會費甚至免費入會、快速通過的方式來累積人頭會員，提早對改選做準備。體改聯說，根據他們收到的投訴資訊，這種情況非常普遍，三鐵協會並非個案，體育署若不嚴正面對此議題、並採取有效相應措施確實處理，一定會危及民眾對體育署的信任，並破壞此次體育改革的良好立意。

體改聯建議，體育署應全面徹查現有協會會員名冊，瞭解目前協會會員結構，是否有未繳費甚至不合格的個人會員、團體會員；若在這段準備改選時間內，發現各協會無故加入大量會員，體育署更應該大刀闊斧揪出這些人頭會員，甚至將會員數全面歸零、要求所有協會會員皆重新登記，並在12月20日此次改選會員登記截止日期前，定期公布各協會新會員登記名單與人數。