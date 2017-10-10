亞冠賽》日、韓都不用外卡名額 中職聯隊戰力不足變U24

宣銅烈。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕首屆亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16至19日在東京巨蛋開打，中職聯隊將使用3張外卡的名單，日本隊和南韓隊都不使用。南韓隊總教練宣銅烈則表示，當初設定是在23歲以下，但台灣方面表示有困難，因此改成24歲以下的限制，他希望給年輕選手多發揮。

第1屆亞冠賽訂11月16至19日在東京巨蛋開打，台、日、韓都以國家隊模式籌備參賽。參賽選手有24歲以下的年齡限制，亞冠賽開放各國職棒有3名不受年齡、年資限制的外卡名額。中職聯隊預計想找日職羅德左投陳冠宇，以及桃猿終結者陳禹勳等好手助陣。

宣銅烈表示，當初亞冠賽設定是23歲以下的好手參加，但台灣方面表示戰力有困難，因此才開放三名「外卡名額」。他說，南韓隊跟進日本隊不用外卡，希望給予年輕球員機會去打國際賽。

《韓聯社》報導，南韓隊此次的25人名單中，包含有名將李鍾範的兒子、耐克森英雄外野手李政厚，他本季在繳出3成24打擊率，有179支安打，跑回111分，這兩項都打破南韓職棒KBO的新人紀錄；而耐克森英雄外游擊手金河成，今年打擊三圍是0.302/０.376/0.513，有23轟、114分打點；三星獅外野手具滋昱，這位2015年的KBO新人王本季繳出3成10打擊率，敲出生涯新高的21轟、107分打點；投手方面，樂天巨人王牌右投朴世雄本季12勝6敗，防禦率3.68排在聯盟第八。

另外，南韓隊此次帶了起亞虎韓承澤、警察廳張勝賢兩名捕手，前者是球隊的替補捕手，後者沒有一軍經驗。宣銅烈認為這次南韓隊缺乏右打者和捕手，但他仍希望年輕球員能藉由這次比賽來成長，「你不能一夕之間就養成好捕手。」宣銅烈指出，只有經驗才能讓球員進步。

李政厚。（資料照，記者吳清正攝）