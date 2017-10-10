MLB》關鍵生死第5戰 洋基派沙巴西亞再戰王牌克魯伯

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列賽，洋基追平印地安人逼至生死第5戰，這場比賽將在台灣時間12日進行，洋基將派出沙巴西亞（CC Sabathia），對上美聯塞揚獎熱門人選克魯伯（Corey Kluber），恰好是兩隊第二戰的先發再次對決。

沙巴西亞本季戰績14勝5敗防禦率3.69，他在美聯分區系列賽第二戰繳出5.1局送出5次三振、失4分2分責失的表現，無關勝敗；而克魯伯本季戰績18勝4敗防禦率2.25，但今年首場季後賽表現不佳，僅投2.2局被敲7安（包含2轟），失掉6分，也無關勝敗。

洋基外野手賈納（Brett Gardner）對沙巴西亞有信心，表示他是名大賽型的投手，並認為他能搞定關鍵第5戰。

另外，洋基將把系列賽首戰先發格雷（Sonny Gray）放至牛棚待命，洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）表示，格雷可投長、中、短的局數。格雷也對此表示，他準備好了，不會對牛棚角色感到失望。

格雷本季先後效力運動家、洋基，戰績10勝12敗防禦率3.55，他在洋基時戰績為4勝7敗防禦率3.72。美聯分區系列賽，首戰，格雷對印地安人僅投3.1局失3分吞敗。

沙巴西亞。（法新社）

克魯伯。（法新社）

格雷。（法新社）