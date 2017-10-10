足球》國慶日上演五分鐘奇蹟逆轉 台灣男足贏了

台灣隊奇蹟逆轉。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019亞洲盃足球資格賽最終輪，台灣男足於國慶日上演逆轉秀，落後88分鐘的台灣隊，於最後89分鐘靠隊長陳柏良接獲陳昌源長傳，踢進追平的一球，不到3分鐘，前鋒朱恩樂在傷停補時再補進一球，台灣隊奇蹟逆轉，全場球迷歡聲雷動，最終2：1擊敗巴林，拿下亞洲盃資格賽第二勝。

上半場巴林擁有主控權，開賽第18分鐘，巴林利用傳導殺入禁區，未料卻遭台灣後衛謝柏安絆倒，裁判認定為犯規，巴林獲得12碼球，由隊長（Isa Hasan）執行，台灣門將潘文傑雖成功預判方向，但仍擋不住，台灣上半場陷入0：1落後。

台灣男足在英國籍教頭領軍後脫胎換骨，於蒙古熱身賽才以4：2拿下，為了備戰此役與巴林之戰，旅外球星陸續歸隊，雖然僅有短暫的10天磨合，但懷特利用影片分析和新式的戰術，帶領台灣隊連兩戰告捷，也報了客場慘敗的一箭之仇。

2019亞洲盃足球資格賽最終輪，賽前台灣隊（世界排名第151）所屬的E組以1勝2負積分3分名列分組第三，巴林（世界排名第118）以2勝1和積分7分名列分組第一，雙方在9月5日交手過一次，當時台灣男足客場以0：5落敗。

台灣隊奇蹟逆轉。（記者林正堃攝）

陳柏良進第一球。（記者林正堃攝）

陳柏良進第一球。（記者林正堃攝）

朱恩樂頂進致勝球。（記者林正堃攝）

陳柏良。（記者林正堃攝）

陳昌源。（記者林正堃攝）



台、巴戰。（記者林正堃攝）

巴林罰球進第１分。（記者林正堃攝）

巴林罰球進第１分。（記者林正堃攝）

朱恩樂推進遭攔截。（記者林正堃攝）

陳昌源感謝球迷。（記者林正堃攝）

朱恩樂頂進致勝球。（記者林正堃攝）