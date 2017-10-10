亞洲盃資格賽》台灣男足大逆轉勝巴林 晉級有希望

台灣男足贏球。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕2019亞洲盃足球資格賽最終輪賽事，世界排名第151的台灣男足擊敗世界排名第118的巴林，拿下亞洲盃資格賽第二勝。台灣隊積分增加3分來到6分，仍有晉級的希望。

台灣隊與巴林雙方在9月5日交手過一次，當時台灣男足客場以0：5落敗。此戰是台灣隊總教練英國籍的懷特（Gary J. White）首場正式比賽，也是國手陳昌源的告別秀。

台灣男足前88分鐘都處於落後，但靠著陳昌源長傳、陳柏良進球扳平，以及朱恩樂在傷停補時階段頭錘破網，在國慶日連進兩球上演大逆轉，最後以2：1擊敗世界排名第118的巴林。

台灣隊在2019亞洲盃足球資格賽最終輪賽事與巴林、新加坡、土庫曼一組，進行主客場雙循環共6場賽事。

此戰贏球後，台灣隊戰績來到目前2勝2敗，積分6分，但因稍早土庫曼以2：1擊敗新加坡，積分與巴林相同都是7分，台灣隊變成第三名，最後一名新加坡積分為2分。

之後台灣隊還要與新加坡、土庫曼比賽，若取得分組前兩名，有機會晉級2019亞洲盃最後24強決賽。台灣隊日前曾在資格賽以2：1擊敗新加坡，但面對土庫曼則是1：3輸球。（更新時間：2226）

國手陳昌源的告別秀。（記者林正堃攝）

朱恩樂頂進致勝球。（記者林正堃攝）

朱恩樂頂進致勝球。（記者林正堃攝）

總教練懷特。（記者林正堃攝）

陳昌源為球迷簽名。（記者林正堃攝）

球迷加油助陣。（記者林正堃攝）