足球》生涯最終戰 陳昌源感性告別、球迷們不捨（影音）

〔體育中心/綜合報導〕2019亞洲盃足球資格賽最終輪賽事,台灣男足以2:1逆轉巴林,拿下亞洲盃資格賽第二勝。這場比賽也是台灣足球貴公子陳昌源生涯的最後一戰,他也錄影片感謝球迷們的支持。

出生比利時、台法混血的陳昌源(Xavier Chen),他在2011年開始效力台灣隊,當年的7月3日,陳昌源首次披上台灣隊戰袍出賽,世界盃外圍賽次輪出戰馬來西亞,陳昌源靠著12碼罰球,踢進效力國家隊的首顆進球,最後幫助台灣隊以3:2力克馬來西亞。

但陳昌源去年因足協希望他先支付12萬的機票錢,到越南出戰世界盃會外賽,賽後才會支付這款項,這導致陳昌源一度拒絕出征國家隊,幸今年回歸台灣隊。

陳昌源日前從比利時甲級聯賽球隊梅赫倫退役,他賽前就表示,選擇退休是個艱難的決定,但隨著年紀增長、孩子出生,「也是時候該卸下球員身分。」

今晚對巴林之戰,陳昌源長傳給隊長陳柏良,踢進追平的一球,不到3分鐘,前鋒朱恩樂在傷停補時再補進一球,台灣隊奇蹟般以2:1逆賺勝。

陳昌源錄影片感謝球迷們的支持,並表示這可能是他最後一場比賽,未來還是有機會見面,他則在臉書上寫著「謝謝你(們)的愛!See you soon !」;許多球迷不捨,紛紛留言,「Thank you, Xavier. 」、「謝謝你給了我美好的這幾年」、「感謝Xavier 讓我看到台灣足球的希望」。

陳昌源感謝球迷。(記者林正堃攝)

