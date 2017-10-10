足球》生涯最終戰 陳昌源感性告別、球迷們不捨（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2019亞洲盃足球資格賽最終輪賽事，台灣男足以2：1逆轉巴林，拿下亞洲盃資格賽第二勝。這場比賽也是台灣足球貴公子陳昌源生涯的最後一戰，他也錄影片感謝球迷們的支持。

出生比利時、台法混血的陳昌源（Xavier Chen），他在2011年開始效力台灣隊，當年的7月3日，陳昌源首次披上台灣隊戰袍出賽，世界盃外圍賽次輪出戰馬來西亞，陳昌源靠著12碼罰球，踢進效力國家隊的首顆進球，最後幫助台灣隊以3：2力克馬來西亞。

但陳昌源去年因足協希望他先支付12萬的機票錢，到越南出戰世界盃會外賽，賽後才會支付這款項，這導致陳昌源一度拒絕出征國家隊，幸今年回歸台灣隊。

陳昌源日前從比利時甲級聯賽球隊梅赫倫退役，他賽前就表示，選擇退休是個艱難的決定，但隨著年紀增長、孩子出生，「也是時候該卸下球員身分。」

今晚對巴林之戰，陳昌源長傳給隊長陳柏良，踢進追平的一球，不到3分鐘，前鋒朱恩樂在傷停補時再補進一球，台灣隊奇蹟般以2：1逆賺勝。

陳昌源錄影片感謝球迷們的支持，並表示這可能是他最後一場比賽，未來還是有機會見面，他則在臉書上寫著「謝謝你（們）的愛！See you soon !」；許多球迷不捨，紛紛留言，「Thank you, Xavier. 」、「謝謝你給了我美好的這幾年」、「感謝Xavier 讓我看到台灣足球的希望」。

陳昌源感謝球迷。（記者林正堃攝）

陳昌源感謝球迷。（記者林正堃攝）

陳昌源。（記者林正堃攝）

陳昌源為球迷簽名。（記者林正堃攝）

陳昌源（右二）。（記者林正堃攝）