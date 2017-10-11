棒球》陽岱鋼領軍？ 亞冠賽25人名單大驚喜

陽岱鋼有機會成為名單中的一大驚喜。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕亞冠賽台灣隊25人名單將於今天揭曉，這份名單除了集結台灣年輕投、打好手，總教練洪一中也已表示會使用3名外卡名額，但堅持要等到記者會才公布；不過除了旅日左投陳冠宇有望加入，聯盟也已向旅日最大咖球員陽岱鋼徵詢參賽意願，有機會成為名單中的一大驚喜。

第1屆亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16至19日在日本東京巨蛋舉行，日方對此相當重視，新任日本國家隊總教練稻葉篤紀上週末才造訪桃園球場，除了和洪總會面，也親自觀察台灣球員，還歡迎桃猿打者王柏融和朱育賢挑戰日本職棒。

只是對於台灣隊名單，洪總一直相當傷腦筋，直言，「真的很難選，而且名單隨時都在變。」洪總認為台灣職棒才4隊，不像日、韓人才濟濟，「而且球員狀況不一樣，有時候一場比賽打完之後，隔天名單就變了。」

儘管日、韓都不使用外卡，洪總則已提出包括3名外卡在內的25人名單，但他堅持不透露。旅日球員方面，洪總雖然有想要徵召的對象，但都由聯盟去連絡、詢問，「旅外球員的問題比較多，包括本人意願，還有經紀公司和球團。」

只是除了日本媒體已披露羅德左投陳冠宇可望加入台灣隊陣容，聯盟也已向巨人外野手陽岱鋼確認意願。但就連今天記者會公布的名單也可能有變數，洪總表示直到出發赴日之前，若球員發生受傷等狀況，仍然可以變動。