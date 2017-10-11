足球》台灣驚天逆轉巴林 外媒熱議：不可思議！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2019亞洲盃足球資格賽最終輪，台灣隊昨在雙十國慶日上演逆轉秀，分別在第89分鐘、傷停補時各進1球，以2：1奇蹟式的擊退勁敵巴林，不僅振奮國人，亦讓不少外國媒體記者直呼，「不可思議！」

台灣男足世界排第151，巴林第118，雙方曾在上月對戰，台灣以0：5輸球，昨再度交手，巴林第18分鐘執行12碼球射進，台灣一路落後至第89分鐘，陳柏良接獲陳昌源長傳，踢進追平球；第92分鐘再由朱恩樂補進1球，3分鐘內完成大逆轉。

ESPN足球記者Michael Church在推特表示，「（台灣英國籍教頭）懷特（Gary White）再次施展魔法，中華台北在亞洲盃資格賽2：1大逆轉擊敗巴林，不可思議！」

亞洲足球聯盟季刊編輯Dan Pordes更提到，巴林可是曾在2004年亞洲盃拿到殿軍的球隊，「中華台北隊和教練懷特令人驚艷！」英國記者Chris Burton也說，「為中華台北隊和教練懷特感到高興，在比賽後段完成一場令人振奮的逆轉秀。」

外媒口中頻頻提到的教頭懷特，台灣隊在他領軍後脫胎換骨，先於熱身賽以4：2擊敗蒙古，為了備戰與巴林的關鍵戰役，懷特利用影片分析，並注入新式戰術，僅用10天就整合旅外和國內球員，收下執教的2連勝，賽後他說，「台灣隊是支具有潛力的球隊，晉級亞洲盃已邁向一大步。」

相關推特：

Elsewhere, @GaryJWhiteTD works his magic again: Chinese Taipei come backto beat Bahrain 2-1 in @afcasiancup qualifying. Incredible. — Michael Church （@michaelrgchurch） 2017年10月10日

And you thought #AUSvSYR was dramatic. Look at the scoreline in this @afcasiancup qualifier that also took part tonight.



Bahrain are a former Asian Cup semi-finalist too. Amazing stuff from Chinese Taipei and coach Gary White. https://t.co/iZIbh7J6E3 — Dan Pordes （@danpordes） 2017年10月10日

Delighted for Chinese Taipei coach @familyrouse and colleagues after a thrilling-sounding late comeback win! pic.twitter.com/GoHban0Azs — Chris Burton （@Crz_Burton） 2017年10月10日

總教練懷特。（記者林正堃攝）