足球》台灣驚天逆轉巴林 外媒熱議：不可思議！（影音）

〔體育中心/綜合報導〕2019亞洲盃足球資格賽最終輪,台灣隊昨在雙十國慶日上演逆轉秀,分別在第89分鐘、傷停補時各進1球,以2:1奇蹟式的擊退勁敵巴林,不僅振奮國人,亦讓不少外國媒體記者直呼,「不可思議!」

台灣男足世界排第151,巴林第118,雙方曾在上月對戰,台灣以0:5輸球,昨再度交手,巴林第18分鐘執行12碼球射進,台灣一路落後至第89分鐘,陳柏良接獲陳昌源長傳,踢進追平球;第92分鐘再由朱恩樂補進1球,3分鐘內完成大逆轉。

ESPN足球記者Michael Church在推特表示,「(台灣英國籍教頭)懷特(Gary White)再次施展魔法,中華台北在亞洲盃資格賽2:1大逆轉擊敗巴林,不可思議!」

亞洲足球聯盟季刊編輯Dan Pordes更提到,巴林可是曾在2004年亞洲盃拿到殿軍的球隊,「中華台北隊和教練懷特令人驚艷!」英國記者Chris Burton也說,「為中華台北隊和教練懷特感到高興,在比賽後段完成一場令人振奮的逆轉秀。」

外媒口中頻頻提到的教頭懷特,台灣隊在他領軍後脫胎換骨,先於熱身賽以4:2擊敗蒙古,為了備戰與巴林的關鍵戰役,懷特利用影片分析,並注入新式戰術,僅用10天就整合旅外和國內球員,收下執教的2連勝,賽後他說,「台灣隊是支具有潛力的球隊,晉級亞洲盃已邁向一大步。」

相關推特:

Elsewhere, @GaryJWhiteTD works his magic again: Chinese Taipei come backto beat Bahrain 2-1 in @afcasiancup qualifying. Incredible.

And you thought #AUSvSYR was dramatic. Look at the scoreline in this @afcasiancup qualifier that also took part tonight.



Bahrain are a former Asian Cup semi-finalist too. Amazing stuff from Chinese Taipei and coach Gary White. https://t.co/iZIbh7J6E3