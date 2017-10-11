MLB》印地安人G5殊死戰拚晉級 38轟重砲將歸隊

英卡納西恩明天有望重返先發。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人、洋基美聯分區系列賽將決戰至最後一場決勝負，印地安人今天傳出好消息，第2戰因傷退場的重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）明天有望歸隊，以指定打擊身分重返先發，對打線陷入低潮的印地安人是一大助力。

印地安人在5戰3勝制的美聯分區系列賽先以2連勝搶下聽牌優勢，但作客紐約後吞下2連敗，將與洋基進行最後一場殊死戰，印地安人主砲英卡納西恩在第2戰首局就出意外，在一壘回壘時扭傷右腳踝退場，被球團放入每日觀察名單，他的空缺則由Michael Brantley遞補。

雖然連續缺陣2場，但英卡納西恩的傷勢逐漸好轉，今天跑步並無大礙，更進行打擊練習，總教練法蘭柯納（Terry Francona）樂觀表示，會衡量所有情況，但他狀況還算不錯，明天應該也可能會重返先發指定打擊的位置。

克利夫蘭作客紐約嚴重熄火，2場合計只得3分，例行賽38轟的英卡納西恩若是能順利歸隊，將會是印地安人一大強心針。兩隊第5戰都推出之前第二戰的先發，洋基派出沙巴西亞（CC Sabathia），對決今年美聯塞揚獎大熱門克魯伯（Corey Kluber）。

英卡納西恩在第2戰跑壘時扭傷右腳踝。（資料照，法新社）