NBA》誰能擊敗衛冕軍勇士 美媒分析這兩隊最有機會

衛冕軍勇士新球季仍被看好再度稱霸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA2017-18球季開打進入倒數計時，美國知名運動專業網站ESPN提前進行戰力分析，衛冕軍勇士仍是奪冠大熱門，火箭和騎士兩名勁旅則分占二三名，也同樣是最有機會擊敗勇士的球隊。

衛冕軍勇士季前雙雙與杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）續約，並留下李文斯頓（Shaun Livingston）和伊古達拉（Andre Iguodala）等替補大將，更在自由市場挖來以色列「高砲塔」卡斯比（Omri Casspi）和湖人前射手楊恩（Nick Young），今夏不但成功鞏固奪冠班底，替補戰力也大大升級，新球季二連霸勢在必得。

ESPN也針對各隊先發對位勇士進行戰力評比，火箭被評為最有勝算的球隊，火箭本季與快艇進行重磅交易，用貝佛利（Patrick Beverley）、迪卡爾（Sam Dekker）、L.威廉斯（Lou Williams）及2018年的首輪選秀權，換來當今第一控衛「船長」保羅（Chris Paul），將與哈登（James Harden）組成聯盟最強後場組合，並在自由市場上簽下防守悍將塔克（P.J. Tucker）和巴阿穆鐵（Luc Richard Mbah a Moute），此外，亞里札（Trevor Ariza）、戈登（Eric Gordon）和安德森（Ryan Anderson）外線火力不能小覷，原有三分火力網仍十分密集，攻守戰力都更上一層樓。

由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）領軍的騎士也被ESPN看好，雖然厄文（Kyrie Irving）離開，但騎士在這個休賽季仍補強陣容，包含「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）、I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）、克勞德（Jae Crowder）、「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）等人加入球隊，陣容相當華麗。而擁有喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）新三巨頭的雷霆只排在第8名。

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