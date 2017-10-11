亞冠賽》台灣隊陣容太豪華 日本球迷嚇一跳

陽岱鋼、王柏融、陳冠宇、陳禹勳入選亞冠賽25人名單。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕亞冠賽台灣隊今天公布25人名單，包括3名外卡陽岱鋼、陳冠宇、陳禹勳，豪華名單讓日本球迷也嚇一跳，「看得出來台灣相當認真看待這次賽事！」

亞冠賽11月開打，賽事為了讓新生代潛力新秀有機會互相切磋球技，並為各自栽培未來國家隊主力，參賽選手將採年齡及年資資格限制，必須是西元1993年01月01日（含）以後出生，或加入職棒未滿三年者，不過也開放3名限制外球員。

台灣隊今天公布3名外卡，分別是30歲的巨人球星陽岱鋼、26歲的羅德左投陳冠宇，還有28歲的桃猿救援王陳禹勳。最大咖的岱桑，繼2015年12強棒球賽、相隔2年再披上台灣隊戰袍。

此名單引起日本球迷熱議，不少人驚訝U24賽事會出現30歲的陽岱鋼，「陳冠宇只有26歲是還好，不過為什麼會有陽岱鋼呢？多磨練中職年輕投手不是更好嗎？」

不過另一名日本球迷「たかいち」則說，台灣隊代表的名單太有趣了，陳冠宇、陽岱鋼、大王、吳念庭都入列，「這名單讓人很期待啊！」

對於陽岱鋼參賽，總教練洪一中坦言依他的知名度及身價，其實不必打亞冠賽，但自從亞冠賽開始籌辦起，陽岱鋼就主動表達關心及參與的意願，「他透露想為國家拚戰，只要是旅外球員想為國效力，都應該要成全。」

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