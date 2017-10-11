NBA》爵士三槍合砍77分擊退湖人 熱身賽5戰全勝

魯比歐。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日湖人主場迎戰爵士的熱身賽，形成精彩的拉鋸戰，雙方最大領先分術都只有7分，爵士靠著戈貝爾（Rudy Gobert）、魯比歐（Ricky Rubio）、米契爾（Donovan Mitchell）三人合力砍下77分，終場以105：99擊敗湖人，在熱身賽5戰全勝。

首節爵士戈貝爾及米契爾雙雙拿下9分，而湖人南斯（Larry Nance Jr.）單節也貢獻7分，打完首節爵士取得28：27領先。次節西班牙金童魯比歐挺身而出，單節貢獻7分2助攻，半場打完爵士52：49領先。

雙方一路拉鋸至第4節，湖人靠著新秀庫茲馬（Kyle Kuzma）及克拉克森（Jordan Clarkson）的好表現打出一波13：4的小高潮，讓湖人取得7分領先。但隨後英葛蘭（Brandon Ingram）連續4投盡失，包括被戈貝爾（Rudy Gobert）蓋了一記關鍵火鍋，加上米契爾（Donovan Mitchell）命中致勝3分球，終場以105：99擊敗湖人，熱身賽5戰全勝。

爵士方面戈貝爾攻下29分13籃板、魯比歐22分6助攻2抄截、米契爾26分5籃板。湖人方面則是兩名新秀表現亮眼，庫茲馬貢獻18分4籃板、卡盧索（Alex Caruso）則貢獻4分6籃板10助攻。



米契爾。（今日美國）

庫茲馬。（美聯社）