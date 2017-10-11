NBA》七六人當冤大頭？ 恩比德合約細節出爐！

恩比德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人以5年1.48億美元頂薪合約提前與「推特王」恩比德（Joel Embiid）續約，引發外界熱議，外界認為球團當了冤大頭，恩比德固然有不錯的天賦，但豐富傷病史不符身價。對此，美媒今天公開恩比德的合約細節，球團有薪資空間的保障條款，若他因傷缺陣多日，球團有權行使相關權利。

ESPN知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）撰文指出，七六人與恩比德簽下大約，合約中包含許多與受傷有關的條款，長達35頁。恩比德自2014年以探花之姿加盟以來，飽受傷勢所擾，前2季都因傷缺席，上季復出，也只打了31場，但值得一提的是，繳出場均20.2分、7.8籃板、2.5阻攻，投籃命中率46.6%的亮眼成績，令球團對他刮目相看。

合約中載明，恩比德未來4年期間如果因舊傷，例行賽缺席25場以上，和出賽時間低於1650分鐘的話，球團有權撤銷合約或將他釋出，不過若是新傷的話，並不在此條款範圍內，而且他只要有3季都有出賽1650分鐘以上的話，將可以獲得全額薪資。

恩比德新約將在明年生效，如果他在2018-19年球季沒達到標準，季後可拿到8420萬美元，2019-20年為9820萬美元，2020-21年有1.13億美元，2021-22年球季後則有1.29億美元。