LOL世界賽》相信EDG實力 WE中路xiye：EDG本週將帶來有趣比賽

日前WE中路選手「兮夜」xiye在擊敗閃電狼後接受現場記者Sjokz採訪。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕日前《英雄聯盟》S7世界大賽第一輪賽事結束，D組的中國第三種子WE在8日的比賽賞給台灣戰隊閃電狼本屆第三敗，賽後，WE中路選手「兮夜」xiye接受現場記者Sjokz採訪，全文如下：

Q：你們經常對戰起來都是支更具侵略性的隊伍，你覺得這是你們為何可以在這次與閃電狼的對戰取得優勢嗎？

Xiye:上一場對TSM的比賽打得太溫和了，對閃電狼這場看起來的確有打出我們的風格，所以才可以在遊戲前期取得優勢。

Q：你們目前還未能打敗TSM，你認為第二輪賽事將會出現什麼挑戰？

Xiye:我認為我們在輸給TSM的那場比賽中，它們的確是很強的隊伍，但同時我們也犯下不少錯誤，但第二輪賽事中我們只要能修正這些錯誤，我認為是可以擊敗對手的。

Q：在自己主場打比賽想必也是有許多壓力，而EDG的表現就顯得沒有那麼好，你認為你們隊伍反而是在壓力越多的情況下可以表現得越好嗎？

Xiye:我認為EDG其實表現得很好，只是他們錯失了一些可以突破僵局贏得比賽的機會，我相信在第二輪比賽中EDG將會給我們一些有趣的賽事。