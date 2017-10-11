MLB》林子偉開心為人父 暢談大聯盟之路

紅襪林子偉返台舉行記者會。（記者廖振輝攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕紅襪隊台灣好手林子偉今年從2A升上大聯盟後表現精彩，回國後，今天舉辦記者會，除了向大家分享升上大聯盟的興奮之情，也透露初為人父的喜悅。

紅襪隊今年打進季後賽，林子偉雖名列40人名單，但他因女兒出生，向球團報備後提前返台陪妻子待產。林子偉說，今年多了一個新身份，得知初為人父消息時，感動得想哭，「這個身份不是想要得到就能得到的，感謝上帝，讓我有第一個小孩。」

林子偉向大家分享升上大聯盟的興奮之情，也透露初為人父的喜悅。（記者廖振輝攝）

談到升上大聯盟，林子偉說，2A教練通知他時，他正好剛回到家，本來還以為是開玩笑，後來才知道是真的，升上大聯盟第1個打席，緊張到手腳都發抖，「比在這裡（記者會場）還緊張。」，擊出首安之後才放鬆。

林子偉升上大聯盟後不久，球團將他的背號從73改為5號，林子偉說，在大聯盟通常背號50以上的新人，多半是支援性質，某場客場結束後，球團問他「背號改成5號可以嗎？」，他笑說當下又嚇了一跳，很感謝球隊的重視。

林子偉向大家分享升上大聯盟的興奮之情，也透露初為人父的喜悅。（記者廖振輝攝）

林子偉。（記者廖振輝攝）

林子偉。（記者廖振輝攝）

林子偉。（記者廖振輝攝）