萬鬼節慶典又來啦！ 《暴雪娛樂》釋出應景活動、戰利品

一年一度的萬鬼節活動再度降臨。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕為迎接萬聖節到來，暴雪娛樂今（11日）釋出萬鬼節活動訊息，包括《暴雪英霸》、《鬥陣特攻》、《爐石戰記》與《魔獸世界》等四款遊戲都將推出各自的節慶活動；此外，繼上次首波2017暴雪嘉年華虛擬門票的虛擬寶物公布後，今日再度公布4款遊戲的虛寶獲得細節，同時，已經購買虛擬門票的粉絲即日起將可優先於暴雪精品商城選購BlizzCon2017週邊商品。

參與BLIZZCON 2017及持有虛擬門票的玩家將可獲得豐富遊戲內虛寶。（暴雪娛樂提供）

《鬥陣特攻》：即日起，鬥陣特攻將展開第二年的萬聖節驚魂節慶活動，玩家將可探索精心設計過的愛希瓦德及好萊塢街道地圖、擴充萬聖節驚魂的造型物品收藏，並在兩個PVE段戰模式－「鼠肯斯坦復仇記」及全新「鼠肯斯坦無盡模式」中組隊使用不同英雄輪番上陣，對抗邪惡勢力。同時也再度開放讓玩家收藏萬聖節主題物品及超過50種誘人物品，包括巨龍辛梅塔等傳奇造型。

《鬥陣特攻》全新「鼠肯斯坦無盡模式」等待玩家來挑戰！（暴雪娛樂提供）

《暴雪英霸》：自10月18日至11月15日，萬鬼節將重返萬象界域，包括全新造型、表情符號包、全新主題戰利品，和可獲得噴漆、旗幟與頭像等獎勵，而全新英雄《鬥陣特攻》炸彈鼠也將加入戰局，讓萬鬼節的混戰越來越激烈。活動期間，所有透過等級升等獲得的戰利品將替換成萬鬼節期間限定戰利品。

《暴雪英霸》萬鬼節大亂鬥。（暴雪娛樂提供）

《魔獸世界》：即日起，一年一度的萬鬼節再度重返魔獸世界，想獲得無頭騎士的駿馬坐騎嗎？萬鬼節再度等著幸運玩家前來挑戰，無頭騎士今年將於血色修道院現身，玩家可以用搗蛋糖果換取全新服裝、寵物與尖帽子，更多細節將於日後公布。

《爐石戰記》：旅店老闆將舉辦萬鬼節主題活動，搭配特別語音、節慶主題牌桌，並與萬鬼節主題英雄共同進行一場競技場特別活動。更多詳情將於日後公布。

此外，今年暴雪娛樂所推出的BlizzCon2017虛擬門票所贈送的虛寶再釋出第二波，這次包括《鬥陣特攻》的BlizzCon2017溫斯頓造型、《星海爭霸II》資源回收系列太空工程車及探測機與公蟲造型、《暴雪英霸》萬象界域鋒背野豬坐騎及BlizzCon 2017旗幟和BlizzCon 2017頭像與萬象界域鋒背野豬卡通圖案噴漆等遊戲虛寶都將陸續公布、而《暗黑破壞神III》則是魚靈法師寵物。