爐石戰記》HCT夏季冠軍賽13日展開 閃電狼Tom爭奪冠軍獎盃

「大哥」Tom60229目前已經抵達美國洛杉磯準備賽事。（取自Tom60229臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《爐石戰記》冠軍巡迴賽（HCT）夏季冠軍賽即將於13日在美國洛杉磯暴雪競技場展開，來自台灣《閃電狼》戰隊的「大哥」Tom60229也將參與這次盃賽，來自世界各國的16位頂先選手將爭奪25萬美金總獎金與四張參加HTC最高強度賽事世界巡迴總冠軍賽的門票。

比賽將採小組雙賽事，進行五戰三勝征服賽制，可禁用一個職業，所以每位選手都需準備四副套牌，分組是依據《爐石戰記》比賽積分來分組，各地區的第一名都會被分到他自己的小組，接下來的成員由其它地區的第二名、第三名、第四名玩家組成，沒有任何區域會在各小組內占超過一個名額。

比賽時間將於13日至15日開打，以台灣時間來算，前兩日的小組賽將於13、14日晚間11點30進行賽事轉播，季後賽則是於15日晚間11點30開打。

Tom60229在《爐石戰記》上市時正在軍中服役，但並沒有對其造成阻礙，「大哥」很快就成為台灣《爐石戰記》最強的高手之一，贏得多項區域錦標賽，成為《閃電狼》戰隊裡唯一的爐石代表選手與亞太地區積分排名第一，曾入選《爐石戰記》世界大賽台灣隊成員、2017年台港澳菁英賽第三季冠軍及2016年《爐石戰記》馬來西亞大賽優勝。