LOL世界賽》小組賽次輪拚奇蹟 閃電狼、ahq賽事本週末開打

《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽第二週賽事即將開打。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽小組賽經過上週賽事，台灣戰隊ahq及閃電狼分別在A組、D組各以1勝2敗與3連敗暫時位居第三名與墊底席次，經過三日休息後，第二輪賽事即將於12日展開，而對台灣粉絲的好消息是，閃電狼及ahq的對戰組合將於本週末14日、15日的假日開打，屆時15日在高雄夢時代也有直播派對，不甘寂寞的「召喚師」們也可前往現場一同為台灣選手加油。

首週賽事戰績一覽。（取自英雄聯盟世界大賽官網）

儘管小組賽開打前，閃電狼抽籤進入沒有韓國隊伍的D組，與過往世界賽表現起伏大的「北美邪教」TSM及世界賽菜鳥MSF一組，但隨著中國第三種子WE自入圍賽出線後進入該組，強度瞬間提高，但閃電狼連WE都還沒碰到，就在首場以53分中敗給TSM，第二場又被MSF以12比0擊殺數完封，十分難堪，而第三場對上WE同樣夾不到大後期就落敗，只能以3連敗進入第二輪賽事。

閃電狼首週賽事打出3連敗，不少國內粉絲認為閃電狼打法跟不上META。（取自LOL Esports flickr）

唯一幸運的是，儘管閃電狼三連敗，但因為該組前三強都以2勝1敗並列第一，如果閃電狼有辦法克服無法跟上META與上路被打爆的困境，打出三連勝，至少有加賽拚晉級機會，但只要輸掉任何一場，就是跟世界賽舞台說再見。

而位於A組的ahq，賽前因為抽籤抽到與韓國世界賽王者SKT及中國第一種子EDG，甚至是從入圍賽出線、隊伍狀態大好的北美C9一組，幾乎沒人看好ahq能晉級，但隨著ahq在首場對上EDG比賽勝出，又能與SKT在比賽前中期抗衡，也讓國內粉絲對閃電狼表現失望之餘，更多的是希望ahq可以再表現出不服輸精神取勝，而EDG則是意外落入三連敗，也令中國粉絲大為失望。

ahq首場比賽擊敗EDG，令許多國內粉絲感到振奮。（取自LOL Esports flickr）

以A組戰況來說，韓國SKT幾乎是篤定晉級，儘管EDG三連敗，但實力仍舊不容小覷，而ahq在對上C9的首場比賽可說是被「打爆」，目前C9以2勝1敗暫居第二，ahq勢必得拿出應變方法，唯有打敗C9才有可能去想能否晉級一事。

閃電狼比賽將於14日展開，分別是在中午12點對上MSF、下午14點對上WE及下午16點對上TSM，而WE與TSM兩支傳統勁旅對上閃電狼的比賽都是二連戰的第二場，或許也是一項閃電狼的利多。

ahq比賽將於15日展開，分別是在中午12點對上SKT、下午14點對上EDG及下午16點對上C9，日前SKT中路王者Faker對鏡頭喊話「希望能與Westdoor對決」，就看到時候有沒有可能再度出現兩人對戰的經典組合。