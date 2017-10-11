遭國際拳總停權？ 吳經國：奪權分子最後一招

吳經國駁斥停權一事。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕國際拳擊總會（AIBA）權力鬥爭持續延燒，台灣籍主席吳經國被指控財務處理不當、違法拳總紀律規範，遭11名執行委員聯合申訴，國際拳總紀律委員會維吉特（Tom Vergets）昨作出裁決，對外宣佈已停止吳經國主席的職務。

吳經國駁斥此判決，「維吉特顯然已被收買，與謀叛份子同謀，紀律委員會之臨時處分，已明顯違反國際拳總的章程，也未遵照正當程序，完全沒有停權之事，目前AIBA事務仍由我主導，不會因此停擺。」

吳經國強調，本週五以前法官就會公佈判定結果，證明維吉特和11名執行委員又再企圖奪權，「我就像一灘清水，清水裡摸不到魚，因為擋人財路，所以不斷被抹黑，針對此次違法事件將會針對紀律委員會和相關委員採取適當之處分，並提出名譽損害的告訴。」

吳經國近日捲入許多內部爭議，日前才被指控金流有問題，導致國際拳擊總會陷入財務危機，「臨時管理委員會」迫使主席吳經國下台，對此，9月25日瑞士判決吳經國獲勝，但不到一個月又傳出遭停權一事。

此次，11名執行委員所申訴內容包括，吳經國為了鞏固權力，任用關鍵人物、驅逐異己，並且曾於未獲執委許可下，達成重要的商業協議，並簽署取得多筆資金，卻沒有償還計畫，因此受到臨時管理委員會的申訴，罷免吳經國主席一職。

吳經國回應，「維吉特擅自對外宣佈，我被停權，顯然已經違法，怎麼可能沒有經過正常程序，一個人就能宣佈仲裁結果；不過企圖奪權的委員顯然已經沒招，這次事件將是他們走投無路的最後一擊。」

此一連串的事件，幕後主謀是前國際拳擊總會秘書長南韓金浩，他是昔日吳經國助手，共事長達9年，但2015年因捲入濫用職權，解雇多名工作人員，而遭到37人聯署抗爭，最後遭吳經國開除，因此懷恨在心，發動一連串的鬥爭。

吳經國透露，「之前曾提拔他擔任AIBA重要職位，甚至開出50萬美金的年薪給他，但後來卻遭背叛，目前他在瑞士遭法院通緝，捲入三件案子未解決，躲在南韓不敢出面，近期的奪權、罷免事件，他就是背後指使者。」