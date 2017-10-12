2017 台北世大運

洋基印地安人殊死戰 今日賽事預告與轉播

2017/10/12 07:14

印第安人先發克魯伯。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

MLB國聯分區季後賽，國民與小熊的比賽昨因雨延至今日再戰，取得2：1聽牌優勢的小熊今天交給塞揚強投阿里耶塔（Jake Arrieta）打頭陣，背水一戰的國民，則派出美國隊經典賽投手洛克（Tanner Roark）先發搶勝。

美聯賽事部份，打成平手的洋基與印地安人，今天將一決勝負，雙方都推出之前第二戰的先發投手，洋基派出老將沙巴西亞（CC Sabathia）掛帥先發，印地安人由美聯塞揚獎大熱門克魯伯（Corey Kluber）應戰，誰能順利闖進美聯冠軍戰？

NBA熱身賽方面，三連勝的火箭將在客場交手灰熊，火箭新後場組合「哈羅」哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）有機會再度連線，至於板凳暴徒E.戈登（Eric Gordon）會有什麼驚人表現，球迷朋友不要錯過精彩的比賽囉！

MLB季後賽

04:00 國民 vs. 小熊 （FOX體育、FOX體育三台、民視）

08:00 洋基 vs. 印地安人 （FOX體育、FOX體育三台、民視）

NBA熱身賽

09:30 火箭 vs. 灰熊 （緯來體育、愛爾達體育）

相關關鍵字： 籃球 NBA 棒球 MLB

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