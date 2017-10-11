MLB》林子偉奮戰一大力量 親口談右手臂刺青（影音）

〔記者郭羿婕／台北報導〕在小聯盟苦熬5年，紅襪隊野手林子偉終於在今年升上大聯盟，他將榮耀歸於上帝，右手臂顯眼的刺青，也給了奮鬥力量。

身為虔誠基督徒，林子偉因為無法常上教會，今年便把上帝刺在身上，他笑說：「提醒自己要多跟上帝講話、交流。」

林子偉2012年與紅襪簽約時，曾許下3到5年升大聯盟的目標，之後2、3年，他跟自己說別設定幾年，先把眼前工作做好，一步步來，「感謝上帝讓我今年從2A上去，也很感謝球團相信我當時可以補上三壘位置。」

紅襪林子偉返台記者會。（記者廖振輝攝）

回憶6月獲知上大聯盟時，林子偉言談仍充滿興奮，當時的不敢置信、興奮失眠仍記憶猶新，明星賽後更換背號也同樣驚喜。

林子偉笑說，在大聯盟穿50或60號以上，就只是上來支援，剛開始披73號，他也認為只是上來幫忙一下，好比「臨時工」，「突然有次客場打完，球隊問我穿5號球衣OK嗎？當時就像剛上大聯盟一樣傻住，感謝球團給我這麼前面的號碼，有穩住的感覺。」

林子偉9月30日返國後，行程滿檔，11月將出席「國泰MY WAY林子偉精進計畫」，推廣棒球，也將回高雄母校贈與球具等物資；12月10日參加「2017矽品台中港灣馬拉松」，並於12月23至24日出席「YY Baseball Camp」棒球訓練營，擔任打擊及內野守備教練。

紅襪林子偉返台記者會。（記者廖振輝攝）

紅襪林子偉返台記者會。（記者廖振輝攝）

紅襪林子偉返台記者會。（記者廖振輝攝）